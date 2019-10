EL COMODÍN DE FRANCO

La generación de españoles que tiene hoy menos de cuarenta años ha vivido siempre en democracia. Para los treintañeros y veinteañeros, la figura de Francisco Franco, jefe de Estado durante 40 años tras la victoria de las tropas nacionales en la Guerra Civil, concluida en abril de 1939, está tan presente en sus vidas como un gramófono. Tengo dudas de que la mayoría de ellos sepa ubicar en el tiempo la dictadura franquista, con su posguerra, su autarquía y su desarrollismo meteórico de los años 60. Alguno habrá incluso que lo asocie a la Reconquista y hasta al Pleistoceno. Mis hijos, por irme a un caso cercano, no han visto en su vida una imagen de Franco igual que no han conocido las pesetas, los reales de a ocho o los maravedíes. El señor les suena, como figura histórica, de lo que han aprendido en los libros del cole. Igual que Gengis Khan, el Virreinato de la Nueva España o el alunizaje de Armstrong les evocan gestas de hace mil años. Incluso para un servidor, que ya peina algunas canas, Franco no es más que una imagen en blanco y negro que las izquierdas buscan siempre colorear para tratar de ganar una batalla que perdieron hace ya 80 años.

Durante demasiado tiempo, en España se ha asociado el patriotismo a franquismo, por lo que la progresía ha evitado en todo momento cualquier vinculación a los símbolos nacionales y toda referencia a la indivisible unidad de la nación. Esa alergia de las izquierdas aún perdura en nuestros tiempos, convertida en una rémora para el progreso, pues no les deja avanzar, anclados como están en los años treinta del pasado siglo.

Sólo así se entiende la manía que le ha dado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien sin nada nuevo que aportar en la interminable campaña electoral en la que nos hemos instalado, se ha empeñado en desenterrar un cadáver y sacarlo en procesión para ganarse votos entre los más rojos. A tres semanas de las elecciones generales, con Cataluña ardiendo por obra de unos pocos miles de radicales con ropa de marca y móvil fabricado con mano de obra esclava, a los que el traidor gobierno regional ha entregado las calles, a Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que sacar a pasear la calavera de Franco el próximo jueves a las 10:30 de la mañana de su lugar de reposo, en el Valle de los Caídos, un memorial colosal a las víctimas de la contienda civil en el que, bajo una inmensa cruz de piedra que se divisa desde las afueras de Madrid, yacen cuerpos de ambos bandos. Sobre todo, franquistas. Todo sea dicho.

La jugada pretende pescar votos entre los castro-chavistas de Podemos y asegurarse a los más convencidos, algo que no está claro que vaya a servirle no ya para gobernar sino tan siquiera para ganar las elecciones. A tenor de las encuestas, Sánchez no deja de perder apoyo popular mientras el centro-derecha del PP escala hasta echarle el aliento en el cogote. También sube la ultra-derecha de Vox. Parece que el votante se ha cansado de artificios y que el recurso habitual del socialismo, el comodín de Franco, no servirá para nada. Quizá hasta tenga el efecto contrario. Y es que resulta hasta irrisorio deshonrar a un dictador ya muerto. Igual que hizo el presidente del Barça hace unas semanas: retirar las dos medallas de honor que le concedió el club azulgrana a Franco casi medio siglo después de su muerte. Una cuestión de pelotas.