El coronavirus no es mi tema

Hemos pasado semanas o, por lo menos, un mes hablando del tema del virus, la pandemia que invadió el mundo. No ha habido más temas relevantes, todo pasó a un segundo plano como tenía que ser.

Como no conozco nada de esos asuntos, como no podría escribir sobre ellos, me limito a hablar sobre las actitudes humanas. Hemos conocido a nuestra gente, sabemos quiénes son los colombianos que en las buenas o en las malas, nos sacarán adelante como tantas veces lo han hecho.

Me correspondió vivir desde muy cerca una época de terror, de muertes, de no ver el futuro y aquí estamos con un futuro despejado, si logramos salir, que no lo dudo, de estos momentos de dificultades.

Al principio era casi el caos, cada uno de los funcionarios quería aplicar su propia solución. Los mandatarios de las regiones, los de las localidades querían aplicar sus propias fórmulas.

El gobierno nacional, en manos de Iván Duque Márquez, logró imponer su política como era lógico. Ya, los mandatarios regionales y locales, conscientes de sus responsabilidades, siguen las políticas trazadas por el gobierno central. Así tenía que ser.

Claro que subsisten excepciones que tendrán que darse cuenta del mal que causan a su pueblo, pero Colombia ha tomado por el buen camino de la unificación de políticas.

Seguimos admirando y apoyando a quienes nos están sacando adelante en estas difíciles circunstancias: los médicos, sus ayudantes, enfermeras y enfermeros, conductores de ambulancias, trabajadores de los hospitales y clínicas. Las autoridades de policía y todo el personal a su mando, las fuerzas militares, la marina, la aviación, bomberos, Defensa Civil y todos esos colombianos que han estado hasta dar sus propias vidas por nosotros. Desde el presidente, su ministro de Salud y todos los ministros que se han dedicado a que este país salga adelante.

Lamentamos que todavía haya lunares que deterioran la imagen, por sus ambiciones personales. Autoridades que quieren sobresalir en esos momentos de dificultades. Unos por su ausencia física y hasta de opinión. Ejemplo Juanpa –como le gusta que le digamos–. No sabemos por dónde anda, pero debía, al menos pronunciarse, aunque esté disfrutando de sus apartamentos en Londres. Otros que, en Colombia, en su capital para ser más concretos, quieren manejar las cosas a su manera, pero mostrando su propia ignorancia.

En estos días, la alcaldesa Claudia nos mostraba unas gráficas sobre el crecimiento de la contaminación del virus en la capital. Un ascenso –una joroba–, un descenso, un ascenso -otra joroba– y así, algo parecido a un desfile de camellos en línea. Si estaba aplicando las medidas como debía ser, de la primera joroba debía empezar una línea descendente u horizontal, pero nunca volver a subir. Cosas del desconocimiento.

Es que, si sigue el rumbo de su jefe y antecesor, Petro, estaremos muy mal. Un gobernante que compra unos equipos de basura viejos, oxidados, inservibles. Entre otras cosas nada le pasa, no lo investigan, menos lo condenan, pero así son las cosas que tenemos que soportar en este país. Seguro pensó, que el óxido que tenían a la vista era el producto de una pintura moderna.