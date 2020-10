El corrector incorregible

Por Álex Grijelmo

La escritura predictiva de los teléfonos móviles ofrece ventajas, pero también provoca inconvenientes. Uno intenta escribir “varias” y sale “varías”. Y un “si” condicional se transforma en un “sí” afirmativo; salvo que desee escribir un “sí” afirmativo, pues en tal caso aparece un “si” condicional.

Un amigo me habló el año pasado de que había comprado unos gorrinos para la fiesta de Navidad, pero me decepcioné cuando después me aclaró que quiso decir “gorritos”.

Eso sí, el corrector...