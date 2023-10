Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.co

Ha sido una vergüenza la campaña política terminada ayer domingo. En general en el país y muy en particular en Medellín, se puso en escena un espectáculo de vulgaridad nunca antes presenciado. Aparecieron individuos cargados de sectarismo, insolencia y ánimo calumnioso e injuriador. Los candidatos serios tuvieron que soportar insultos, agresiones, mentiras y pobreza intelectual de unos oponentes que no sabe uno cómo se colaron en la controversia. Hoy lunes no es apropiado repetir la tradicional alabanza por el triunfo de la democracia. Qué triunfo va a ser semejante irrespeto a unos contendores pacientes y de una ciudad que a la reconstrucción social, física y administrativa tiene que anteponer ahora la restauración moral y ética de la política.

Alguna norma tiene que establecerse para que los partidos o movimientos pongan condiciones mínimas de comportamiento a todos aquellos que pretendan figurar como candidatos. Entre los aspirantes a elección tiene que haber mínimos acuerdos que aseguren la actuación respetuosa y decente de todos y la exclusión automática de los que lleguen haciendo alarde de su condición desafiante de insultólogos. Sería bueno saber si en los equipos responsables de las campañas se ejerce alguna supervisión preventiva para impedir la creación de un clima de pugnacidad contagiosa que afecte a los posibles electores. Bien podrían asumir una función de crítica las facultades de ciencias políticas, las de comunicación (y periodismo), lo thinktanks o centros de pensamiento de las universidades y, por supuesto, las veedurías ciudadanas, como referentes legítimos de la llamada sociedad civil.

Tal parece que los agresores contaminantes de la campaña y culpables del penoso descaecimiento de la política electoral no han salido del estadio de los trogloditas. Pueden aparentar que son muy avanzados en la incorporación de nuevas tecnologías y la adopción de innovaciones descrestadoras, pero han actuado como ignorantes de lo elemental, lo básico, lo mínimo, en materias de urbanidad, respeto a la diferencia, capacidad de intervenir en discusiones civilizadas, manejo adecuado del idioma y uso razonable de la argumentación para defender sus propuestas. Han exhibido una procacidad, una falta de respeto por reglas fundamentales de retórica y dialéctica, una grosería por las cuales deberían haber sido descalificados desde el comienzo.

Hoy lunes es el día de la resaca. En los ánimos de mucha gente queda una sensación de derrota, sean cuales fueren los resultados de las votaciones. Derrota del modo de hacer política y buscar el favor de los electores. Derrota de la ética y la moral públicas en el estilo y la forma de hablar ante las audiencias confiadas. Hoy es un día de guayabo. De guayabo negro, como en el cuento del magistral escritor antioqueño (de Fredonia) Don Efe Gómez. Mucha gente debe estar sufriendo el estado indescriptible que invadió a Pedro Zabala al despertar después de una jornada en que perdió la razón, en su terrible caso por la embriaguez del alcohol, comparable a la enajenación por el sectarismo, el odio y la grosería en la reyerta democrática.