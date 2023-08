Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Cuando llegué por elección a la primera alcaldía de Medellín tuve como secretario de Planeación al inolvidable caballero y gran amigo Rodrigo Restrepo, quien falleció cuando aún estaba en ese cargo.

Muy al principio del período, me cayó a mi oficina y me dijo más o menos lo siguiente: “¿sabe alcalde lo que pasó en El Poblado, cuando se inició el crecimiento urbanístico del barrio?”. Entonces me hizo el siguiente recuento.

En ese sector estaban las fincas de Medellín. Había una gran extensión de tierra con una casa y un vehículo. De la casa salía una carretera de rieles, estrecha, sin andenes que llegaba hasta la avenida de El Poblado. El propietario pavimentó la vía para el paso de su vehículo sin ensancharla, sin hacer andenes. Un urbanista compró esa propiedad y construyó un edificio de veinte apartamentos. Dejó la misma vía que ya era para veinte vehículos. El propietario de la tierra colindante hizo lo mismo, construyó un edificio para treinta apartamentos y los treinta vehículos de los nuevos propietarios utilizaban la misma vía estrecha.

El barrio se fue urbanizando en esa forma y ahora no caben los vehículos, los peatones tienen que arrinconarse al paso de los automóviles, no hay andenes.

De esos argumentos nació la necesidad de decretar una gran obra por el sistema de valorización, para solucionar los problemas que se presentaban. Obra que se tumbó por una absurda consulta popular y, después de tantos años, apenas ahora se está terminando su ejecución, por el mismo sistema de cobro a los propietarios cercanos a esas obras, que se benefician por el mayor valor que adquieren sus predios.

El sistema de valorización es lo más justo para hacer obras a falta de los recursos por parte del municipio. Cuando se hace una obra, cercana a un predio y ese predio adquiere un mayor valor, lo justo es que el propietario de la tierra pague al municipio parte del mayor valor que adquiere el predio.

Me preocupa lo que pasa ahora en el Valle de San Nicolás, que es exactamente igual a lo que pasaba en El Poblado, en Medellín. Las vías estrechas de las fincas a las carreteras principales se están pavimentando, sin andenes, sin ampliarlas y ya con un gran flujo de vehículos. En pocos años se formará un caos sin posibilidades de solución, si no se actúa cuando todavía hay tiempo.

La ampliación de las vías, con andenes y pavimento, se pueden hacer y cobrar, parte del costo, a los vecinos que de verdad se benefician de la obra, se valorizan sus predios y pueden colaborar con el pago de parte del mayor valor que adquieren sus tierras.

Soy amigo del cobro de la valorización cuando, de verdad, la obra que se construye beneficia y aumenta el valor de las tierras a quienes se les aplica la valorización.

El Valle de San Nicolás se está poblando de manera acelerada, hay que hacer las vías para el futuro y evitar las congestiones que se presentarán si no se hacen a tiempo.