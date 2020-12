¿El presupuesto de la Federación de Fútbol es público o privado?

Por Rodrigo Álvarez Peláez

Hace dos años se retiró el señor Pekerman, lo cual para mí fue un misterio. Nunca supe si Pekerman renunció porque se quería ir, o la Federación lo sacó, o no quiso arreglar su contrato. El hecho es que se fue. Seis meses después traen a Queiroz, un portugués que poco o nada conocía a Colombia, a los colombianos, su idiosincrasia, sus costumbres, etc. Hasta ese momento, no se sabía nada de él y creo que los colombianos tampoco. ¿Qué interés tenía la Federación en este señor?...