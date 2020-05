El riesgo de echar para atrás

Me parece que uno de los verbos más egoístas que he escuchado en estos días, es el de “reinventar”, como persona, como organización o como país. En cualquiera de sus conjugaciones me parece egoísta. Yo entiendo el llamado a la reflexión y a volvernos a pensar cómo llevamos la vida. Sin lugar a dudas, no podemos perder la lección que nos deja el coronavirus. Pero me parece egoísta, no todo el mundo puede darse el lujo de reflexionar frente a lo que está sucediendo. También es cierto que la actual...