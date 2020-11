El sabio, el virtuoso, el poderoso

El recordado caricaturista y cuentista argentino Roberto Fontanarrosa, quien habría cumplido años la semana entrante, deslindó como nadie los campos en que se despedaza la humanidad en estos tiempos.

Lo hizo en estas tres frases: “Para el sabio no existe la riqueza. Para el virtuoso no existe el poder. Y para el poderoso no existen ni el sabio ni el virtuoso”. Esta formulación es un golpe de inteligencia que merece disección.

Los dos primeros protagonistas, el sabio y el virtuoso están plenos de...