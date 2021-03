En Medellín el agua no cae, sube

Como medellinense y cliente de sus Empresas Públicas en todo, menos en energía eléctrica, que ahora pienso que hasta sea una bendición, me gustaría que nos explicaran, si no es muy difícil, o al menos informaran con anticipación, como en cualquier relación comercial seria y respetuosa de los clientes, que van a cambiar el precio del servicio. Mis áreas de desconocimiento son infinitas y por ello no logro entender por qué el precio del metro cúbico (mt3) de agua sube en un solo mes más del 4%. Como...