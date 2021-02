En riesgo el olaya herrera

Por Alberto Maya Restrepo

almayres@gmail.com

De ingenio, innovación o brillantez, su idea, señor alcalde Quintero Calle, de “trasladar” el aeropuerto Olaya Herrera a otro municipio, no tiene nada. Algunos de sus antecesores en ese cargo tuvieron pensamientos al respecto pero gracias a Dios no lo movieron, debiendo destacar las tareas que también desde los concejos de Medellín se hicieron para no respaldar esos intentos.

Retoma usted la idea al amparo quizá de los clamores de urbanizadores y constructores...