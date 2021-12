Ella llegó a revolucionar la compañía. Unos decían que a revolcarla: los opositores al cambio están agazapados. Con el mantra de “Productividad con Propósito” la transformó positivamente.

El portafolio de productos saludables pasó del 38 % en el 2006 al 50 % en el 2018, el consumo de agua a nivel mundial se redujo en esos doce años en un 25 %, triplicó la inversión en I & D + i, con el fin de desarrollar productos más nutritivos y reducir el impacto ambiental. Estos buenos resultados, que muestran la preocupación de Pepsi por el entorno, no riñen con los resultados financieros: de abril del 2009 a abril del 2019 el retorno promedio anual para los accionistas fue del 13,5 %, superior al retorno promedio de las quinientas compañías más grandes de EE. UU.

En su libro My Life in Full, Indra Nooyi da detalles valiosos de su paso por la presidencia de Pepsi entre el 2006 y finales del 2018.

En Pepsi, cuando un gerente se posesiona, uno de los primeros ejercicios que debe llevar a la junta directiva es quien debía ser su reemplazo “si le mata un bus”. Eventualidad aparentemente chistosa, pero es una norma de buen gobierno, reconocida internacionalmente. A medida que el gerente avanza en su mandato debe trabajar con la junta en un plan de formación de sus posibles sucesores.

Después de diez años en la presidencia, Indra empezó a pensar en su retiro. Consciente de que la continuidad de su legado dependería de su sucesor, en el 2016 Indra acordó con la junta concentrarse en cuatro candidatos del listado que venían observando desde hacía un par de años. A los cuatro les asignó nuevas funciones con el fin de observar su desempeño en diferentes áreas.

Un año después le dio a cada miembro de junta una carpeta, preparada con ayuda de la gerente de recursos humanos, con información detallada del desempeño de cada uno, sus evaluaciones de los últimos cinco años y anotaciones sobre sus prolongadas y exitosas carreras en Pepsi. Luego de que los miembros de la junta habían estudiado las carpetas, cada uno se reunió individualmente con los candidatos y asistió a reuniones de trabajo para observar sus relaciones con los colegas y subalternos y su liderazgo.

La junta adicionalmente pidió una evaluación a una firma externa. En agosto del 2018 la junta escogió a Ramon Laguarta como sucesor de Indra.

Desafortunadamente, la mayoría de las juntas no exigen a los gerentes un trabajo juicioso como el desarrollado por Indra. Suponen que es un tema incómodo para el gerente y les da pena ponerlo en la agenda. Sin embargo, es una de las principales obligaciones de la junta.

Según un análisis de la Escuela de Leyes de Harvard, las juntas evitan hablar de sucesión por no tener clara la estrategia de la institución. Al no tener claridad sobre el futuro, ni sobre las competencias que el nuevo líder de la institución debería tener, prefieren evitar el tema y dejar que el gerente en funciones arregle las cargas.

En el caso de Pepsi no fue así. Para dar continuidad a “Productividad con Propósito”, el equipo ejecutivo y la junta habían estado trabajando en un documento con las megatendencias demográficas, sociales, científicas, de consumo, etc., que afectarían al mundo en los próximos diez años y un plan estratégico para responder a esas tendencias. Allí se definían, entre otras, las competencias digitales, ambientales, en salud y capacidad de relacionamiento en general y con el sector público en particular que los nuevos lideres deberían tener.

La estrategia y los planes de sucesión deben ir de la mano