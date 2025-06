Por Federico Arango Toro - fedearto@icloud.com

El origen del término empresario no alude a privilegios sino a acción y riesgo. Proviene del latín ‘impresa’, participio de emprender; debe ser utilizado para referirnos a quienes inician empresa, arriesgan su capital y reputación, organizan recursos y crean estructuras para operar. Sí, este acto sencillo de reseñar requiere visión, valor, compromiso y mucho trabajo; no estamos frente a unos simples burócratas sino ante quienes conciben y tratan de hacer realidad una propuesta económica y social.

También de destacar que en cabeza de cada uno de ellos se dan al mismo tiempo cuatro roles trascendentales para el desarrollo de la sociedad. Son a la vez emprendedores cuando imaginan y lanzan nuevos proyectos; empresarios cuando se colocan al frente para dirigir, formalizan estructuras y procesos, coordinan la acción de todos y asumen responsabilidades legales; empleadores cuando generan puestos de trabajo pagando salarios; y, en la mayoría de los casos, también son empleados, y, por lo demás, los últimos en cobrar su remuneración si es que algo llegara a sobrar. Esta compleja imbricación de responsabilidades y funciones los convierten en columna vertebral del desarrollo nacional y motor de la dinámica económica.

Sin embargo, la narrativa típica del discurso progresista, que como pandemia ha permeado la conversación nacional, suele ignorar esta polivalencia presentándolos tendenciosamente como insensibles que acumulan ganancias a costa de sus colaboradores. Es más, quien por infortunio desempeña hoy y con destacada pobreza el cargo a la cabeza del Ejecutivo, aupado por su odio, ha llegado hasta tratarlos de ricos acaparadores y explotadores. Este enfoque sesgado distorsiona la verdad, penaliza la iniciativa privada y alienta la informalidad, limitando oportunidades de progreso y reduciendo la calidad de vida de miles de personas que podrían verse beneficiadas.

Exaltar al empresario no es defender privilegios mal ganados, sino reconocer la osadía de quienes asumen compromisos reales. Ellos crean riqueza mucho más allá de la que redistribuye el Estado, invierten, generan empleo formal, pagan tributos, sostienen la cadena productiva, ofrecen bienes y servicios de valor para los consumidores, etc., etc. Además, con el pago de sus obligaciones tributarias, bien sustanciosas cuando se consideran en conjunto, irrigan desarrollo y bienestar para todos los sectores de la comunidad.

Considero esencial que recuperemos el sentido original del término, tanto en su contenido descriptivo como en la dignidad que conlleva. Contenido, para referirnos a esa rara y noble figura de quien lo asume todo para que otros tengan trabajo y mayores y mejores oportunidades; dignidad, para resaltar el noble fin de su acción creativa tales como la responsabilidad social asumida y la apuesta por el mayor bienestar colectivo.

Este rescate no es exclusivamente de tipo lingüístico, debe ser, sobre todo, político y social, en un acto de mínima justicia y reconocimiento agradecido con quienes están al frente de las cerca de un millón ochocientos empresas formalmente registradas en Colombia y otras muchas más que están por fuera de registro Finalmente, y para destacar en mayúscula, de ese total registradas el 99,5% son micro, pequeñas y medianas empresas, que contribuyen con algo más del 40% del PIB. Con estas mínimas cifras los debemos ubicar en lo más alto del podio nacional. ¡Que suene el himno para ellos!