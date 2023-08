Por Juan Gómez Martínez- opinion@elcolombiano.com.co

Tengo que reconocer el error que he cometido con frecuencia, cuando pregunto cuál ha sido el cambio en este gobierno. Ahora tengo que aceptar que me he equivocado muchas veces.

Si ha habido cambios con frecuencia: cambio de ministros, cambios de funcionarios cercanos, cambios de lugar de las bolsas con dinero, cambios en el protocolo porque ya no existe el cumplimiento de los compromisos, en fin, este es el gobierno del cambio.

En cuanto al trato con los grupos subversivos, sí que existe un cambio total; en lugar de combatirlos, se llaman a formar parte de los grupos de paz. De aquellos que buscan por medio del diálogo, llegar a acuerdos con ellos mismos. Es un cambio que se aplica para llegar a la paz completa en el país. La paz total.

En los temas de avance del país para salir del subdesarrollo, nada se ha hecho, nada de cambios, seguimos como país del tercer mundo. Nada de nuevas tecnologías, nada de mejoras en las comunicaciones terrestres, ferrocarriles, puentes, carreteras, en infraestructura en general, seguimos en las mismas. Ni siquiera, como en el gobierno de Santos, puentes que se caen cuando van en la mitad de su construcción.

Colombia necesita un verdadero cambio en todos los sentidos. Cambios en la política, cambio en su sistema electoral para que no existan grupitos que se forman para buscar el umbral y, con la reposición de votos, enriquecerse. Cambios en la contratación para evitar contratos dirigidos hacia parientes y amigos. Cambios en los requisitos para llegar a las curules en el legislativo. Cambios en el protocolo para asistir a los cuerpos colegiados y evitar que a ellos se vaya hasta con tacones de mujer, en camisa, sin corbata, que haya respeto por el cargo que representa a una comunidad que merece ese respeto.

Lamento lo que ha pasado con el hijo del presidente, pero esa es la enseñanza que ha recibido desde cuando su padre era un destacado integrante de un grupo por fuera de la ley y hace poco, cuando lo mostraron llenando bolsas de billetes.

Apartándome del tema, quiero agradecer las manifestaciones de solidaridad por la muerte de nuestro hijo Luis Guillermo, a quien llamó Mi Dios para premiarlo por la vida que llevó de creyente, de respeto por los demás, de honestidad, de sacrificio, de amor por los suyos y por toda la comunidad.

También despido con el dolor del amigo a Gabriel Harry, gran empresario, ejemplo de tenacidad en el trabajo para crear empresa, para el desarrollo de las regiones como el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. Una persona que, desde su juventud, trabajó con tesón en las distintas regiones de Antioquia y de Colombia, para hacer una patria mejor para todos. Gabriel fue por muchos años miembro de la junta de la Cámara de Comercio para luchar en favor de los empresarios y de la región.

Que Dios lo tenga en su Santo Reino, en compañía de su padre, don Octavio, quien fuera educador de varias generaciones de buenos colombianos.