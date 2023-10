Por Jorge Zuluaga C.- opinion@elcolombiano.com.co

Muy a propósito de los ciberataques que ha sufrido Colombia recientemente, el editorial de EL COLOMBIANO del sábado 16 de septiembre dice: “Del mundo dominado por superpotencias y estados nación nos adentramos ahora en un escenario en el que las compañías digitales adquieren más y más poder alejadas de cualquier control democrático”. Esto es correcto y está totalmente desarrollado en el texto del periódico, pero como cualquier poder también están los que se encuentran en la ilegalidad y son responsables de ciberataques diarios en todos los lugares del mundo.

Por eso hoy hay muchas voces defendiendo el papel de Saúl Kattan - Consejero Presidencial para la transformación digital - cuyas funciones fueron debilitadas por el Congreso al no aprobar en el plan de desarrollo que habría permitido que se creara la agencia de Ciberseguridad. Yo creo que la discusión no debe ser si en Colombia necesitamos o no protegernos de estas situaciones y mejorar en este campo, sino cuál es la mejor forma de hacerlo, pues entre las razones que se adujeron para no aprobarlo estaban formalismos como que el plan de desarrollo no es el mecanismo, o más grave aún por la ignorancia que denota, que cuál es el papel de este y sus alcances.

Nadie puede negar el control que se hace de internet en países como China, Cuba e incluso Venezuela, los cuales se pueden ver como políticas de Estado y que en últimas son la limitación total de las libertades personales. De manera que me parece importante pedir que esas acciones que debe tomar Colombia s encaminadas a evitar ciberataques no nos pueden llevar a situaciones como las de esos países. Hay que proteger el activo informático de Colombia de estas situaciones, pero hay que hacerlo bien, sin que esto afecte nuestras libertades y sin darle posibilidades de control al Estado mas allá de las definidas en la ley.