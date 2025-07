Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es

La cifra de trabajadores extranjeros en España no deja de crecer entre llamamientos de todas las instituciones, la última la OCDE, a que las autoridades potencien la entrada masiva de inmigrantes “legales” para paliar del déficit de trabajadores, como consecuencia del “invierno demográfico” que se cierne hasta mediados de siglo. La Seguridad Social ha registrado en la serie original 3.096.015 afiliados extranjeros, la cifra más alta de la serie histórica, tras sumar 25.184 afiliados más este mes, un tercio del total del empleo creado. Son 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018 y representan ya el 14,2% de afiliados del sistema. Desde la reforma laboral de 2022, el 40,6% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero. En buena lógica, la mayor parte de la fuerza laboral viene a trabajar en los sectores intensivos en mano de obra que no se cubre con trabajadores nacionales pese a que la tasa de paro está en el 11%. En consecuencia, son los sectores con mayor temporalidad y remuneraciones más bajas los que copan los extranjeros. El 78% trabaja en la hostelería, la agricultura y la construcción. En concreto, un 29,3% lo hacen en actividades vinculadas a la hostelería; un 26,6%, en la agricultura y un 22,3%, en la construcción.

Hasta ahí la cara. Ahora viene la cruz. Habrán escuchado que llevamos varios días a vueltas con la agresión de un grupo de jóvenes marroquíes a un anciano en una localidad de Murcia, en el suroeste de España, donde hay fuerte presencia de inmigrantes por la actividad agrícola. Este suceso, que casi acaba con la vida del agredido, por una especie de reto viral ha dado pie a batidas, linchamientos y agresiones a locales regentados por marroquíes. Nada demasiado grave, pero muy desagradable. El Gobierno “sanchista” ha tardado en mandar a los anti-disturbios para aprovechar el caldo de cultivo generado por algunos grupúsculos de ultra-derecha de tintes racistas. Un treatillo que no oculta una realidad palmaria. Aunque los extranjeros representan el 14% de afiliados al sistema y el 19% de la población general –en realidad hay nueve millones de personas nacidas en otro país, pero un 30% tiene doble nacionalidad-, lo cierto es que los extranjeros representan el 31,4% de la población reclusa y probablemente bastante más si contamos a los encarcelados con doble nacionalidad. Se trata de un porcentaje que casi dobla al de residentes foráneos.

Este dato pone de relieve una disparidad entre los residentes extranjeros en libertad y los que se encuentran privados de ella. Mientras que uno de cada mil españoles está en prisión, entre los extranjeros esta cifra se eleva a tres.

Además, hay grandes diferencias regionales. En comunidades como Cataluña, Madrid o Castilla y León, el porcentaje de presos extranjeros en comparación con su presencia en la sociedad general es desproporcionadamente alto. En Cataluña, por ejemplo, la mitad de los reclusos son extranjeros, mientras que en Madrid esta cifra alcanza el 42%.

El colectivo extranjero con mayor presencia en las cárceles españolas es el de los ciudadanos de origen marroquí. Con 5.471 reclusos, los marroquíes representan el 29,5% de la población penitenciaria extranjera.

Esa es la realidad y no se debe ocultar. Que España necesita inmigración es un hecho que he defendido en estas páginas, donde he agradecido la “bendita” inmigración hermana hispano-americana. Que se nos cuelen tantos garbanzos negros solo tiene un responsable: el Gobierno y las autoridades. Porque, si usted abre la puerta de casa de par en par más le vale poner medidas para que no se le cuelen maleantes.