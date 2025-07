Por Johel Moreno Sánchez - opinion@elcolombiano.com.co

Según la revista TIME, las encuestas políticas, “deberían presentarse al público con más advertencias como las que traen los paquetes de cigarrillos para concluir que la única encuesta válida es la que resulta de las votaciones”.

Son muchas las encuestas que no han acertado en los resultados de las urnas y no aciertan porque no hay fórmula matemática que asegure anticipar los resultados de una elección; recordemos algunas:

Las del 2002, en las que Horacio Serpa (qepd), quien figuraba vencedor por encima de Álvaro Uribe y Noemí Sanín; Uribe terminó siendo el ganador de la contienda electoral.

En el 2006, cuando las encuestas afirmaban que sería necesaria una segunda vuelta, Uribe ganó en la primera.

En el histórico plebiscito del 2 octubre del 2016, mientras todas las encuestadoras aseguraban un contundente triunfo del sí en favor del nefasto Acuerdo de paz con un 65% de promedio, los colombianos acudieron a las urnas a votar por un rabioso NO.

Y la más reciente: de un potencial superior a 41 millones de electores, entrevistadas 2.122 personas; o sea a una de cada 20.000 para preguntarles: ¿cómo votarían las presidenciales del 2026? respondieron así: Miguel Uribe 13.7%, Vicky Dávila 11.5%, Gustavo Bolívar 10.5%, Sergio Fajardo 8.7%, Daniel Quintero 8.5%... etc...

¿Cómo explicar que el exalcalde de Medellín, imputado por la Fiscalía por delitos de corrupción, tenga un registro del 8.1% y el presidente Petro presente una buena imagen del 30%?

Difícil entender que esas respuestas sean el fiel reflejo de de lo que piensan hoy los 53.1 millones de colombianos, que solo vota un 58% y, para un asunto tan trascendental en el que está en juego el futuro del país, garanticen un porcentaje de error del 2.2%. Increíble!

Mientras la compra de votos en Colombia sea una práctica común, es arriesgado confiar en los resultados de unas encuestas cuando millones de votos son comprados; recordar lo ocurrido en las pasadas jornadas electorales, cuando fueron sorprendidas personas transportando cientos de millones de pesos en efectivo e intentando ingresar docenas de cédulas a un centro de votación.

Un país de una democracia tan débil, que nuestro voto cuenta igual al comprado; pues según estudios de la Universidad de los Andes, la compra de votos es una forma de clientelismo, “una práctica política que tiene mucho rato en Colombia, está enraizada en algunas regiones”, y que según mediciones, entre el 7 y el 15%, aseguran: “haber sido objeto o recibido algo a cambio de su voto “Es un mecanismo que tiene la gente para conseguir recursos”.

Las encuestas, sin duda, influyen en los electores; en los indecisos, en los que deciden a último momento en favor de quienes lideran los primeros puestos, los que se suman al supuesto carro ganador, to get on the bandwagon, a la carroza de los políticos de las supuestas mayorías que ofrecen el oro y el moro.

Entre tanto, habrá que esperar los efectos de la nueva ley; un “tatequieto” que recién expidió el Congreso de la República prohibiendo las encuestas de intención de voto hasta noviembre y que le otorga facultades al CNE para reglamentar su elaboración.