El mundo actualmente se mueve en las redes sociales y es aquí donde aparecen estos personajes, que venden las herramientas para tener una vida mejor, ya sea con productos fitness, de belleza, con mensajes de motivación, etc., la idea siempre es ofrecerte las “soluciones”para olvidar el sufrimiento que causa el supuesto no vivir bien, así como una aspirina que cura el dolor de cabeza.

¿De verdad la gente está creyendo en las vidas perfectas que vende esta gente? Pues en efecto sí, lastimosamente las personas están siendo manipuladas por lo que muestren o digan estos influencers y creen que todo es cuestión de superación, esfuerzo y consumo.

De verdad es preocupante cómo actualmente las personas están deseando escapar de su realidad y ven en estos personajes el analgésico para el dolor de la “mala vida’’ que estos mismos y las marcas aseguran eliminar.

Es un panorama desolador para los que estudiamos el fenómeno humano, ya que la despersonalización que causan las redes sociales es alarmante y es una cuestión a la cual debemos comenzar a tomar muy en serio.

Las personas están viviendo mejor con la realidad perfecta que se les vende por sus teléfonos y sus aspiraciones se están viendo reducidas a ser seguidores y consumir lo que se les venda como la solución a sus vidas. Ojalá fuera tan sencillo, ¿no?

Lo único con lo que están colaborando los influencers es a aumentar la brecha entre los que pueden consumir todo lo que arregla supuestamente la vida y los que deben relegarse con lo “poco” que tienen a una “mala vida”.

Debemos comenzar a pensar como sociedad que la solución a nuestros problemas no está más que en nosotros mismos y que debemos afrontar la realidad que nos tocó con los recursos que tengamos, ya que la realidad y vida perfecta que venden estos personajes, sencillamente no existe. Es algo que en palabras se ve posible, pero lamentablemente no es sencillo lograrlo, ya que hay personas que prefieren vivir en esa ilusión que se les vendió y se instauró en sus mentes y van a atacar a cualquiera que busque arrebatar ese bienestar que les brinda vivir en el consumir.

Preocupémonos más por nuestra realidad y menos por las pantallas. Recordemos que el mito de la caverna es atemporal.

*Taller de Opinión es un proyecto de

El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión

joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidades

e instituciones vinculadas con el proyecto.