Jeff Bezos, Por Favor Revele sus Selfies Sucios

Querido Jeff Bezos,

Sé que usted ha pasado por mucho en las últimas semanas, pero tengo una petición más: publique esas fotos.

Digo esto como accionista de Amazon, miembro de Amazon Prime y padre de familia. Publique esos selfies “por debajo del cinturón” antes de que The National Enquirer se los venda a TMZ. Y mientras lo hace, entregue esa media docena de fotos que los tabloides aún no han visto.

“Si desde mi posición no me puedo defender ante este tipo de extorsión”, usted escribió en Medium, “cuántas personas pueden hacerlo?” Al enfrentarse al chantaje, al negarse a avergonzarse, les paga con la misma moneda a los matones de The National Enquirer. ¡Y la gente aplaudió! Para un multimillonario! El pobre Howard Schultz debió haber estado furioso.

Usted debió pasar la última semana siendo arrastrado por la noticia de que Amazon está robando propinas de los conductores, como se reveló en una investigación de Los Angeles Times publicada el mismo día que su publicación de Medium. En cambio usted fue aplaudido en Twitter -¡Twitter!- por enfrentarse a David Pecker, el presidente y CEO de American Media, quien, como editor de The National Enquirer, hizo más para poner a Donald Trump en la Casa Blanca que cualquier otro con la excepción tal vez de Vladimir Putin.

Defenderse ante Pecker fue un gran comienzo. Pero al autopublicar sus propias fotos desnudas, puede devolver la jugada a la hipocresía sexual y cultural que permite que las personas como él usen fotos de desnudos como armas en primer lugar.

Después de años de escuchar sobre los peligros de sextos entre los jóvenes, investigadores en la Universidad Drexel University descubrieron en el 2015 cuán común es la práctica entre adultos. Después de entrevistar a 870 personas, entre los 18 y los 82 años, descubrieron que los ‘sextos’ son ‘más comunes de lo que la gente pensaba”, como lo observó delicadamente la Asociación Americana de Psicología.

Todos llevamos pequeños estudios de pornografía en el bolsillo. Y aunque la mayoría de nosotros usa las palabras, muchos de nosotros, jóvenes y viejos, heterosexuales y homosexuales, todo lo demás, enviamos selfies sexys también.

Usamos nuestros teléfonos para coquetear con parejas establecidas en las cuales esperamos podemos confiar (a veces equivocadamente; exparejas vengativas son la razón por la cual existen las leyes de pornografía de venganza). Los usamos para coquetear con desconocidos. Y sí, algunos de nosotros usamos mal nuestros teléfonos enviando mensajes no solicitados a personas que nunca querían verlos.

Sólo va a empeorar (o mejorar, depende de su punto de vista) a medida que rápidamente establecemos nuevas y bienvenidas normas culturales sobre coquetear con las personas. Cada vez es más inaceptable coquetear con personas en el trabajo o en la calle. Así que lo hacemos en internet. Deslizamos hacia la izquierda o hacia la derecha y comenzamos a intercambiar textos con un desconocido. La conversación avanza rápidamente de coqueta a sucia y, antes de que nos demos cuenta, estamos intercambiando desnudos con ese extraño.

Jeff, usted tiene el poder de hacer que el mundo sea más seguro para sus hijos y los míos, y ni hablar de todos los adultos que están intercambiando fotos de desnudos con extraños o sus esposas. (Y ni hablar de todos los otros multimillonarios que, según Bloomberg News, ahora están muy preocupados por el paradero de las fotos que han enviado a sus amantes). Al publicar sus propias fotos, puede normalizar lo que ya es normal y protege el futuro profesional y político de todos los jóvenes adultos que han estado tomando y enviando selfies desnudos.

Mientras más pronto todos tengamos unas cuantas fotos sucias por ahí, más pronto dejará de importar cuáles fotos salgan a la luz. Hasta entonces, todos estamos en peligro de ser chantajeados. Durante mucho tiempo he pensado que debería haber un día anual para la publicación de fotos desnudas. Imagine una especie de purga en la que todos los estadounidenses se unirían lanzando fotos sucias de forma masiva, privando así a los piratas informáticos, exparejas vengativas, editores sin escrúpulos, empleadores con fobia sexual y exagentes del KGB del poder de destruir la vida de las personas. Si lo hace primero, Jeff, lo llamaremos el Día de Jeff Bezos. Es un legado mucho mejor que el robo de salarios.