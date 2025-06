Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Logros Ya, a la que llegan los que ya creen que no hay que estudiar porque basta teclear una pregunta para obtener lo que se debe saber, los que copian y tratan de meter el trabajo como original, los que son ateos pero creen con fe ciega en la información de la máquina, los que se buscan a sí mismos para ver qué dice la IA de ellos (narcisismo electrónico), los que tratan de que el sistema opine con criterios de derecha o de izquierda, los que dejaron pinceles y telas par a obtener pinturas o dibujos de acuerdo con los grandes maestros, los que se quedan tecleando (semidormidos) hasta que en la pantalla ya no salen sino mentiras, los que preguntan qué tan comunista es Putin y que clase de nazi es Zelenski, los que proponen como lograr la paz en el Oriente Medio sin que importen los misiles saltando de un lado a otro, los que ya convierten al chat GPT en psicólogo y así se ahorran el dinero de la consulta, los traductores que miran la pantalla y sienten que están saliendo del oficio, los niños que no paran de hablar usando Chat Bot, en fin, el sistema Inteligencia Artificial se ha instalado en casas y oficinas, en universidades y celulares, y no hay cómo saber qué pasará más adelante.

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial ahora hace parte de un amplio conglomerado humano (aunque muchos siguen desenchufados) que ha decidido jugar (en primera instancia) y trabajar (a medias) con esta nueva herramienta informática, sin que falten ya los fanáticos que le creen todo y profetizan mundos repletos de chips (muchos en el cuerpo), robots que se multiplican entre ellos, máquinas pensantes y sintientes, y hasta parejas que se conectan o desconectan, según sea el caso. Y, como a un genio salido de la lámpara que concede conocimiento a toda velocidad, los usuarios le delegan todas las funciones del cerebro, pues ya para qué este órgano si las teclas lo están reemplazando.

La tecnología se ha definido como saber qué tipo de herramientas son propicias para hacer algo y cuáles los resultados a obtener. Y en esta tarea (saber cuál es la herramienta y el material para trabajar) nos hemos vuelto creativos e innovadores midiendo cada límite (efecto) y revisando resultados marginales, que no siempre son benéficos. Pero, en el caso de la IA, ¿se han hecho prospectivas sobre una mecanización de lo humano y la no duda del pensamiento? De momento ya se sabe de la aparición de la adicción, pero no de las consecuencias.

Acotación: las ansias por saber sin realizar esfuerzos, las del hacer sin mover la mano, las de la certeza en algo sin tener que dudar, son propios de este siglo. Y ahí vamos, ensayando a ser de nuevo trogloditas. Tunga, tunga.