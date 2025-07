Por Juan José García Posada - juanjogarpos@gmail.com

Es tan obvia la importancia del periodismo de los pueblos y las regiones que sería innecesario argumentar en su defensa. Sin embargo, es una realidad que suele ignorarse. Uno de los errores más graves consiste en pensar y obrar como si la llamada nación pudiera sobrevivir sin la presencia de las regiones. En esa equivocación se incurre cada vez que se vive en la capital en la creencia de que lo demás es periferia, remota provincia distanciada del progreso. Los medios periodísticos, todos, se involucran en esa tendencia y al jerarquizar la información catalogan como nacional sólo la del altiplano, que en realidad es una región, la central, la de la ciudad en que se concentran los poderes y debilidades del Estado. Hay incontables hechos originados en ciudades y pueblos apartados de la capital, que muchas veces tienen más trascendencia que algún choque matinal en la carrera Séptima o una falla del Transmilenio.

El vocablo regionacional no tiene la bendición de la Real Academia de la Lengua. Pero no encuentro motivo aceptable para proscribirlo. Que no aparezca en el Diccionario no lo descalifica. Regionacionales son El Santuariano, que fue fundado hace 105 años por los maestros Filemón de Jota Gómez Salazar y Eusebio María Gómez Ramírez y dirige desde hace más de medio siglo el periodista Víctor León Zuluaga Salazar, viejo compañero de estudio y de trabajo en la Universidad de Antioquia y en El Colombiano. En estos días se realizó en El Santuario una ceremonia conmemorativa, en la cual se enfatizó en la notable calidad profesional de la revista y el inmenso servicio al pueblo de origen y al Oriente antioqueño. Regionacional es también, sin exageración, El amigo del Pueblo, que naciera en Montenegro, Quindío, hace más de cien años, fundado por Roberto Quintero Arcila y otros ciudadanos de gran espíritu cívico y restablecido por líderes culturales como el médico Germán González Lotero y un distinguido grupo de intelectuales. También tiene categoría regionacional el semanario televisual Presencia, que dirige y realiza en Fredonia el profesor Antonio Estrada Saldarriaga, actual Presidente del Círculo de Periodistas de Antioquia. Y cómo no, el también centenario periódico sonsoneño La Acción, sobresale como ejemplo auténtico de medio regionacional. Así mismo es regionacional la revista sociológica Arrierías, del profesor Mario Ramírez Monard, en Caicedonia.

El culto a la capital, que es una región, la central, ejerce un poder de seducción tal entre los ciudadanos que se ha impuesto un modo anacrónico de comprensión de la realidad nacional. No es necesario hacer lucubraciones sobre el tema. La capital, la región central, domina, impone, subyuga, invade las regiones. Legitima el autoritarismo centralista, o el centralismo autoritario y excluyente. Los hechos de cada día no se valoran y jerarquizan por su importancia y trascendencia intrínsecas sino por su localización geográfica. Pero lo regionacional, empezando por el periodismo, es más real y patente que la falsa idea de nación como núcleo privilegiado y preponderante, como figura majestuosa digna de alabanzas y genuflexiones.