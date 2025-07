Por María Bibiana Botero Carrera - @mariabbotero

Hoy es imposible participar en una reunión o conversación sin que surjan comentarios sobre las elecciones y la amplia lista de aspirantes a la Presidencia. Se habla de más de 50 nombres entre precandidatos, candidatos oficiales y quienes aún lo están considerando. Esta diversidad es positiva para la democracia, pero también plantea un riesgo: que los egos y las divisiones internas terminen frustrando una opción real de cambio. Aunque el panorama es aún incierto, hay un tema que merece atención urgente: la conformación del nuevo Congreso.

Recordemos que fueron apenas 52 senadores quienes, por una mayoría de solo dos votos, evitaron que Colombia tomara el riesgoso camino de una Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el petrismo para perpetuar su proyecto político y asegurar un sucesor afín. Gracias a esa votación, el Congreso se convirtió en un freno legítimo a los excesos del Ejecutivo, defendiendo los límites que establece la Constitución y la Ley.

El actual Senado —y algunas bancadas de la Cámara— han cumplido un rol esencial en la defensa de la democracia, siendo un verdadero contrapreso de los intentos del Ejecutivo por ir más allá de las facultades que le han sido otorgadas. Sin embargo, preocupa la posibilidad de que varias de sus figuras más destacadas no estén en el próximo tarjetón: Humberto de la Calle, David Luna, Miguel Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Mauricio Gómez, Angélica Lozano, entre otros. Antes de concentrarnos en una segunda vuelta presidencial, deberíamos preguntarnos: ¿seremos capaces de elegir un Congreso que defienda los intereses del país?

Es momento de ser prácticos. Dentro de esa larga lista de aspirantes hay nombres con amplia experiencia, conocimiento del Estado, trayectoria limpia y verdadera vocación de servicio público. Proponer no es imponer y lo que no se intenta, no se alcanza. ¿Por qué no soñar con una bancada independiente y de lujo, que recoja la diversidad regional del país y responda únicamente a los ciudadanos?

Imaginemos un Congreso con figuras como Alejandro Gaviria, José Manuel Restrepo, Jaime Pumarejo, María Claudia Lacouture, Juan Daniel Oviedo, Juan Guillermo Zuluaga, Maurice Armitage... una lista conformada no desde el cálculo político, sino desde la convicción de que el Congreso puede y debe ser el espacio para construir consensos y liderar transformaciones profundas.

El contexto actual —marcado por la violencia, la polarización y los escándalos de corrupción -, aunado a una sensación de frustración y desesperanza, nos exige hacer un alto en el camino. Estamos sobrediagnosticados. Es hora de actuar. Invito a los precandidatos a reflexionar: el Congreso no debe verse como un premio de consolación, sino como una oportunidad de servir y aportar soluciones reales a los graves problemas del país.

Una bancada con liderazgo político y regional puede convertirse en un actor determinante en la contienda electoral, especialmente de cara a una segunda vuelta. El debate está abierto. Aún hay tiempo, pero no mucho. Si los candidatos y sectores de la sociedad se unen, esta visión puede hacerse realidad. La causa que nos debe unir es clara: Colombia.