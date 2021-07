LA CIDH DESINFORMA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Corte IDH, conforma el sistema interamericano de derechos humanos. A diferencia de la Corte, la CIDH no es un tribunal, sus miembros no son jueces y sus pronunciamientos no tienen carácter vinculante. Cuando hace recomendaciones estas pueden o no ser aceptadas por los Estados.

El informe reciente de la CIDH sobre Colombia tiene sesgo. Primero porque parte de premisas no solo no probadas sino abiertamente discutibles como, por ejemplo, que...