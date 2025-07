Por Rafael Nieto Loaiza - opinion@elcolombiano.com.co

Cuatro son las tareas que debemos enfrentar hasta el 7 de agosto de 2026, quienes en Colombia creemos en la democracia, las libertades y la propiedad privada. Una, seguir haciendo oposición firme y constructiva a Petro y a la izquierda extrema con la que gobierna; dos, defender la democracia y la Constitución del 91 frente al tiranito y su deseo de quedarse en el poder; tres, ganar las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año; finalmente, prepararnos para afrontar la policrisis que nos dejarán y para la reconstrucción del país.

Hacer oposición no es fácil. Por un lado, porque es Petro quien define la agenda de la discusión pública y en eso es habilísimo. Con la generación permanente de cortinas de humo consigue tres objetivos: define el relato; distrae del análisis profundo y sistemático de los errores y debilidades más críticos de su gestión; acostumbra y normaliza la mentira y el escándalo. Como consecuencia, lo que a otros habría tumbado, a él se le deja pasar. Por el otro, hay una curiosa posición aparentemente mayoritaria, según la cual a Petro hay que dejarlo terminar su gobierno a cualquier costo. Soy de aquellos que se niegan a cualquier salida por fuera del sistema democrático. Darle un golpe sería nefasto y contraproducente. Pero no es menos equivocado aceptar la tesis de que Petro, no importa que haga o diga, tienen que quedarse en la Casa de Nariño hasta que termine su período. La aplicación de la Constitución no es y no puede ser jamás un golpe de Estado. Hacer justicia tampoco lo es.

A estas alturas, no debería haber duda de que el deseo de Petro es quedarse en el poder y que él y su equipo no hacen otra cosa que buscar la manera de conseguirlo. Pero no ha encontrado el camino para hacerlo. No le prosperará tampoco su ataque a la confiabilidad del sistema electoral. Pero mal haríamos los demócratas en no prepararnos para las embestidas del tiranito. Un gran paro nacional, con un cese general de los pagos tributarios, debería ser parte de la respuesta.

Por las razones expresadas presumo que habrá elecciones y cualquiera que vaya a segunda vuelta le ganará al candidato petrista. En junio, la mayoría votará contra el de Petro. Sin embargo, un escenario de Claudia López o Fajardo contra el petrista no es descartable y tampoco deseable, por mucho que al menos Fajardo no haya sido su aliado. Para evitar esas posibilidades, es indispensable conseguir una mínima unidad del centro a la derecha que permita tener un candidato viable, con posibilidades reales de pasar a segunda vuelta. Hay que dejar de lado egos, vanidades, aspiraciones personales y las diferencias políticas menores.

Ahora, el próximo gobierno tendrá enormes desafíos. Tendrá que enfrentar una policrisis como jamás ha habido una en nuestra historia. Habrá que tomar decisiones políticamente costosas desde el mismo siete de agosto porque no habrá tiempo que perder ni cien días de espera y aprendizaje. Para eso es indispensable tener los equipos de gobierno listos, las alianzas en el Congreso hechas, y los planes, políticas y programas preparados para poner en marcha de inmediato. Como los candidatos, difícilmente pueden ponerse en la tarea de aterrizar las soluciones para el país en propuestas concretas y detalladas de gobierno, porque las campañas los absorben, los centros de pensamiento y la academia deben ponerse ya en la tarea.

Colombia tiene futuro, tiene esperanza. Pero exige mucho trabajo y esfuerzo. Hay que empezar desde ya con generosidad y grandeza.