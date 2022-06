No he podido entender a aquellos que dicen que su voto será en blanco. Es muestra de una indiferencia por lo que pueda pasar en el país. Puede ser la entrega, por período indeterminado, a la izquierda dañina y mala administradora. Es no entender que hay un candidato que dio muestras de buena administración en Bucaramanga y otro que puede mostrar una administración funesta en Bogotá. Es dejar a otros escoger el futuro del país. Es cierto que Hernández no quiere saber nada del uribismo, yo me siento aludido por ser no uribista, sino furibista. Pero ante el futuro de Colombia, no hay que escoger entre dos, sino a quien trabajará por el país sin mirar por fuera de las fronteras para copiar su calamitosa política. Hay que escoger entre quien casi acaba con Bogotá y quien manejó la contratación con la honestidad que debe primar en el servidor público.

Votar en blanco es mostrar la incapacidad de decidir el futuro de la patria, es permitir que otros decidan ese futuro. Votar en blanco es correr el riesgo de caer en manos de un incapaz, frente a uno que mostró sus capacidades para manejar la cosa pública. Si se va a votar en blanco, es mejor que no sacrifiquen su descanso por mostrar que sí ejercieron el derecho al voto, pero no la decisión de escoger, entre dos, el mejor.

El voto, en las democracias se emplea para tomar decisiones, no para aparentar haberlas tomado al votar sin definir su candidato.

El futuro de un país en las democracias se define por el voto, no por los indecisos que ocultan las intenciones de votar por el mejor y más bien escogen, en secreto, no votar, que es lo mismo que votar en blanco.

Analicemos los candidatos para ver diferencias y capacidades para gobernar. Rodolfo Hernández ha sido un buen administrador de sus negocios y pertenencias. Ha sabido manejar sus ingresos y así formar un capital de respaldo para el futuro. Ha sido un buen administrador de lo público y el argumento para afirmarlo es el apoyo de su pueblo. Gustavo Petro ha dado muestras de lo contrario, no ha sido capaz de hacer un patrimonio que nos muestre un buen manejo de sus finanzas, solo sabe recibir bolsas de dinero, en el sector público ha mostrado su incapacidad. Ejemplos tenemos: la importación de unos camiones de basura oxidados, viejos y acabados que no pudieron prestar un solo día de servicio para la recolección de basuras, un carro tapahuecos que solo sirvió para tomarse una foto al lado y que enseguida fue llevado a los patios por inservible. Cómo sería que su gestor y amigo Antonio Navarro Wolff, quien fue llamado para acompañar al burgomaestre en un cargo, no aguantó los errores del alcalde que lo representaba y más bien presentó su renuncia.

Mi recomendación: no votar en blanco para que los otros no escojan a nuestro representante en el gobierno central. Hay que votar por el mejor