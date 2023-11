Por Adriana Correa Velásquez - adrianacorreav@atajosmentales.com

Ella me dijo que antes de ir a un sitio jamás pensaba en cómo la verían, qué dirían de su aspecto, su forma o su pinta. Dijo que, trabajando con una chica no nacida en Bogotá, le sorprendía cómo la compañera se refería siempre a la apariencia de las personas para describirlas. Pensé mientras ella hablaba que yo era esa chica. En la inevitabilidad de mis pensamientos cuando conocía a alguien. El juicio sobre la apariencia llegando a mí como un impulso incontrolable. Dijo que esto lo había notado marcadamente en quienes habíamos nacido en ciudades más pequeñas. En las “provincianas”, pensé. Soy una provinciana, me dije.

Desde hace años trato de detener ese reflejo, el sesgo que me reservo callada y que busca clasificar a otros por la apariencia. Me reentreno con lentitud aun cuando soy consciente de la crueldad de mi impulso. Una crueldad que la ciencia económica ha intentado medir, como lo planteó el artículo en la revista The Economist titulado La economía de la delgadez.

El artículo puso de manifiesto cómo el peso corporal, especialmente en el caso de las mujeres, guarda una relación directa con sus ingresos salariales. Las mujeres más delgadas tienden a ganar más que aquellas con sobrepeso u obesidad. Las mujeres. No los hombres. La “sanción” para una mujer con sobrepeso puede llegar a ser de alrededor del 10% de sus ingresos. Esta estimación es tan brutal que una mujer podría llegar a considerar casi tan valioso perder peso como adquirir educación adicional, señala el artículo.

Aún más desalentador es otro estudio realizado por la Universidad de Harvard (Research: How Americans’ Biases Are Changing (or Not) Over Time). Mientras que las actitudes hacia la raza, el género y la orientación sexual han mejorado en la última década, las personas con sobrepeso enfrentan una creciente hostilidad, explica una de las investigadoras que participó en el estudio en el que analizaron más de cuatro millones de pruebas. “Hay una percepción de que el peso corporal está bajo el control de uno mismo, en comparación con la raza o el color de piel”, señaló la académica.

Mientras transcribo estos datos y replico en otro medio los hallazgos de The Economist y la Universidad de Harvard, pienso en que parece ser económicamente racional para las mujeres buscar ser delgadas y me aterro. Me pregunto si al compartir esta información no contribuyo a perpetuar el sesgo. Al mismo tiempo digo: solo se combate lo que se hace consciente.