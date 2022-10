En 2008, cuando estaba buscando con quién hacer el doctorado, un profesor de la Universidad de Orsay (en la colina, abajo) me mostró una lista de problemas que le interesaban y me dijo: estas son mis preguntas, yo a esta edad ya solo quiero responder lo que me interesa. Abordar temas abiertos y que no están a la moda está bien para mí, pero probablemente no sea buena idea para usted, jóven, sin puesto garantizado en la academia. La semana pasada oí una entrevista que le hicieron a Alain Aspect, uno de los tres Nobel de Física de este año (que trabaja en la misma colina, arriba). Cuando fue a conversar con John Bell para contarle de los experimentos que quería hacer, la primera pregunta que le hizo Bell fue ¿Usted tiene un puesto estable? Aspect, sorprendido, le dijo ¿Por qué me pregunta eso? Y Bell le respondió: si no tiene puesto le desaconsejo hacer el experimento.

El experimento que proponía Aspect no era interesante porque tenía su origen en la física europea de la preguerra, sin tanta división filosofía-ciencia, en donde Einstein y Bohr se cruzaban cartas preguntándose por la naturaleza de la realidad, por lo que significaba la mecánica cuántica. Y eran los setentas, estaban en un mundo más americanizado de postguerra, dónde ciencia y filosofía eran dos cosas separadas: de un lado estaba lo útil y pragmático y de otro lado “la carreta”. No en vano Freire, en un artículo, describe esos experimentos como el momento en que “La filosofía entra al laboratorio de óptica” (me robé su título).

Los fundamentos de la “filosofía” de la mecánica cuántica no eran interesantes para todos, pero sí para los tres físicos experimentales -John F. Clauser, Anton Zeilinger, Alain Aspect - que se ganaron el Nobel este año “por experimentos con fotones entrelazados que establecieron la violación de las desigualdades de Bell y que fueron pioneros para la información cuántica”. Ellos usaron estados cuánticos entrelazados en los que dos partículas se comportan como si fueran una sola aunque estén separadas. Resulta que si las partículas están entrelazadas, entonces lo que le pase a una, determina lo que le pase a la otra así estén muy lejos.

El Nobel de Física de este año tiene un lugar especial en mi corazón. Me gusta que hayan honrado a tres físicos que mostraron la cuántica como algo robusto, con hechos que subrayan el poder del entrelazamiento. Creo que es importante premiar algo al margen, entre la física y la filosofía, que no nació pensando en las aplicaciones. Y finalmente, coincido con lo que dijo Thors Hans Hansson, del comité del premio, a una periodista cuando le preguntó ¿Cómo afecta este premio la vida diaria? Hans respondió: esa pregunta siempre la hacen. Si uno descubre algo del cosmos, preguntan ¿Qué tiene que ver con la vida? Pues, nada, pero sigue siendo maravilloso que podamos entender estas cosas. Hay un aspecto de estos premios que es justamente ese: Entendemos algo de la naturaleza que no entendíamos antes. Y eso solo es merecedor del máximo reconocimiento.

Ñapa: Hay fotones entrelazados en colinas más cercanas, en la Universidad de los Andes, en el laboratorio de Alejandra Valencia. Hay físicos que estudian entrelazamiento y fundamentos de mecánica cuántica en al menos 5 grupos de investigación de alto nivel - uno en este valle - con 30 o más estudiantes. La física teórica y experimental que ganó el Nobel también se hace en Colombia