La In - Certidumbre

Tengo el vicio de parar oreja. A veces lo hago a propósito, a veces “sin querer queriendo”, como diría mi amado Chespirito.

Una de estas tardes, mientras caminaba por mi casa como un perro con gusanos, oí que en la habitación acondicionada como oficina para el trabajo remoto, empezaba un comité virtual. Pero esta vez, dijo el presentador, el tema no serían las finanzas, el flujo de caja, las estrategias para manejar el déficit, etc., sino “cómo seguir soñando en medio de la incertidumbre”. Oh, oh....