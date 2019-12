Uber ha revelado su bastante anticipado informe de seguridad, detallando ataques sexuales, asaltos físicos fatales y fatalidades de vehículos motorizados en los Estados Unidos. Los resultados de ataques sexuales son perturbadores: casi 6000 incidentes en el 2017 y 2018 combinados, que van desde ‘toques indeseados’ hasta violación.

Aunque la mayoría de las víctimas de violación reportados fueron pasajeros, conductores de Uber fueron víctimas de otros tipos de asaltos sexuales a tasas similares a las de los pasajeros. Y Uber finalmente ha reconocido los riesgos a los que se enfrentan sus conductores, diciendo en su informe que “tienen derecho a que se cuenten sus experiencias, y tenemos la responsabilidad de apoyarlos para que podamos crear el entorno más seguro posible para los conductores y sus pasajeros”.

Los asaltos a los conductores resaltan lo que puede suceder cuando un lugar de trabajo es altamente fluido y el trabajo ocurre en un vehículo privado, donde el trabajador y el cliente no se conocen los nombres completos. Después de entrevistar a casi 80 trabajadores para un libro, puedo garantizar que las estadísticas en el informe de Uber no cuentan toda la historia de lo que enfrentan los conductores en sus trabajos. La mala conducta sexual probablemente no se denuncia completamente en Uber, y en el resto de la economía colaborativa.

Un mensajero de Postmates y Uber Eats me contó sobre un recado para recoger juguetes sexuales que terminó en una invitación para probar las nuevas adquisiciones. Chefs en Kitchensurfing, una plataforma de reserva de chefs que ya no existe, discutieron las fiestas de swingers, se les pidió que participaran en tríos y que cocinaran para clientes que tenían sexo fuerte en la habitación contigua.

En mis entrevistas con los trabajadores temporales, me sorprendió no solo la prevalencia de las historias sino también la forma en que los trabajadores describieron tales experiencias. Los trabajadores constantemente describieron sus experiencias como “extrañas”, “incómodas” o “tierra extraña”, pero rara vez como acoso o agresión sexual. Reconocieron que algo andaba mal en su situación laboral. Pero después de que se les dijo repetidamente que no eran empleados y que estaban involucrados en actividades igualitarias entre pares, dejaron de ver lo personal como algo político. Describir sus experiencias como “rarezas” es una manifestación de derrota. Sugiere que los trabajadores se resignan a este tratamiento, o se sientan impotentes para detenerlo.

Si los trabajadores creen que este comportamiento no es abusivo o criminal, sino simplemente extraño, entonces el maltrato de los participantes en la economía de los empleos temporales es un problema aún mayor de lo que las estadísticas pueden revelar.

Después de todo, si no puede nombrar el problema, ¿cómo puede domarlo?

Uber tiene algunas estrategias para aumentar la seguridad, pero aún se enfoca en los pasajeros: compartir información con otras plataformas sobre conductores prohibidos por mala conducta, expandir su programa de entrenamiento de conducta sexual inapropiada e introducir una herramienta de verificación para que los pasajeros sepan que están ingresando a un coche autorizado de Uber. Los conductores se quedan sin muchas protecciones: se les dan “consejos” para mantenerse seguros mientras conducen y se les recuerda que pueden finalizar un viaje en cualquier momento.

Las empresas de la economía del empleo temporal deberían ser responsables del abuso que sufren los trabajadores. Plataformas como Uber deberían enseñar a sus trabajadores sobre los riesgos de asalto sexual o acoso en sus trabajos. Y los trabajadores deberían poder informar problemas y obtener apoyo instantáneo cuando se encuentren en situaciones incómodas.

Uber está comenzando a moverse en esa dirección al agregar la capacidad de contactar al 911 a través de la aplicación en ciertas ciudades, una característica importante tanto para los pasajeros como para los conductores, y un mayor acceso al soporte telefónico, pero podría ir más allá. Las líneas directas de acceso instantáneo y la capacidad de informar anónimamente situaciones cuestionables e incómodas a las plataformas, con la promesa de que tales acciones no afectarán las calificaciones de los trabajadores. Y así como los conductores son despedidos por incidentes graves de seguridad, los pasajeros también deben ser responsables y retirados de la plataforma.