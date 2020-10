La metáfora del Nobel

El jueves de octubre, cuando se anuncia el Premio Nobel de Literatura, como hoy, es un día muy especial para mí. Días antes, he pensado en los posibles y eternos candidatos, les rindo un pequeño homenaje a quienes nunca lo ganaron, pero lo merecieron de sobra y, casi siempre, me doy como un feliz derrotado porque quien gana suele ser una sorpresa, un buen hallazgo para ser explorado.

Así me pasó el año pasado cuando no tenía ni idea de Olga Tokarczuk, aún me cuesta pronunciar su apellido, entonces...