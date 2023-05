Por María Bibiana Botero Carrera* - www.proantioquia.org.co

Hace un par de días salió al mercado un nuevo trabajo musical de Juanes: Vida cotidiana. En un inusual lanzamiento el cantante nos invitó a su casa. Nos recibió al lado de los suyos: su esposa Karen Cecilia y Paloma, una de sus tres hijos.

En ese ambiente nos permitió conectarnos con su esencia, con el padre de familia y con el colombiano enamorado de sus raíces. “Tocado” en el corazón por los dolores que nos acompañan.

Es un Juanes reposado, tranquilo, cercano y querido. Un hombre conmovido por los desafíos sociales de Colombia, la reconciliación y con el deseo genuino de aportar. En ese encuentro, luego de compartirnos Canción desaparecida y Mayo, dos composiciones con un activismo social enorme, alguien en la mesa le dijo: “un artista que no se compromete no es un artista, es un comerciante”.

Y en Vida cotidiana, Juanes se compromete. Aparece en los videos que acompañan las canciones reafirmando que es él quien lo dice y lo siente. Cada letra nos habla a todos y conmueve. Es una belleza: “la memoria no se va, los recuerdos no se van, seguirán iluminando. Me dan ganan de llorar, me dan ganas de gritar, quién se los está llevando”. Esta creación es un himno de tristeza por nuestros desaparecidos y un abrazo a sus familias. Es estremecedor.

También les canta al amor y a la crianza de los hijos. Él ha dicho que este es quizás el mejor trabajo de su carrera musical. Con certeza va a movilizar conversaciones y preguntas necesarias.

En ese encuentro hubo otros matices, como hablar de Medellín, su ciudad querida, del fenómeno de la industria musical, cultivado por décadas de trabajo alrededor del rock, la salsa, el tango, la música popular y el reguetón. Aprovechó para recordar que él, como muchos otros talentosos, tuvieron que salir de estas montañas para crecer y ser visibles. Medellín tiene muchos sonidos y todos caben, deben abrir oportunidades a los jóvenes, a la región y generar empleo.

Desde Proantioquia estamos haciendo la tarea de entender y aprender de este fenómeno que llegó para quedarse. Se lo contamos a Juanes quien también les abrió camino a muchos artistas y porque cree, como nosotros, que el alcance y las posibilidades en la producción de contenidos, la cantera de talentos y lo que está moviendo la economía de esta industria, son impresionantes.

De acuerdo con Global Entertainment & Media Outlook de PwC, se cree que las cifras de la industria musical en Colombia alcanzarán 76 millones de dólares en 2025. Después de EE.UU., Reino Unido, Puerto Rico y Canadá, Medellín ocupa el quinto lugar en el top de 50 cantantes más escuchados en Spotify.

Algunos de los principales retos: informalidad y poca profesionalización del talento, escaso conocimiento jurídico, ausencia de vocería colectiva para incidencia pública - Ley nacional de la música -. También se requiere un ecosistema organizado, que atraiga inversión y articule actores y verticales de este mercado.

Medellín y Antioquia han tenido en sus músicas un termómetro y registro de su memoria.

Me gusta decir esto y pongo mi fe y el trabajo de Proantioquia para que así sea: la cultura y la música nos han salvado. Aún lo hacen y lo harán.

*Presidenta Ejecutiva Proantioquia