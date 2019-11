En la década de 1980, Estados Unidos otorgó al pequeño país de El Salvador miles de millones en ayuda militar y económica en un esfuerzo por socavar una insurgencia de izquierda. El argumento de Washington para hacerlo fue que El Salvador era un laboratorio crucial para determinar el futuro de América Latina.

De hecho, El Salvador ha dado forma profunda a América Latina, pero no de la manera prevista por los guerreros fríos. Al final, los insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN, nunca lograron establecer el estado soviético apoderado que temían las administraciones Carter y Reagan. Pero la brutal guerra civil puso en marcha ciclos de violencia e impunidad que han desatado oleadas de migración a los Estados Unidos.

Regresé aquí el mes pasado como parte de una delegación que examina las causas de la migración centroamericana a los EE.UU. Recorrimos el campus universitario católico donde hace 30 años seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija adolescente fueron asesinados por una unidad militar salvadoreña entrenada por EE.UU.

El reverendo José María Tojeira, quien era entonces el jefe de la orden jesuita para América Central, fue uno de los primeros en ver los cuerpos. En ese momento, contó a los reporteros cómo “fueron asesinados con abundante barbarie”. “Les sacaron los cerebros”, dijo.

El padre Tojeira nos acompañó a una cama de rosas que crecía en el lugar donde cinco de los seis sacerdotes fueron asesinados ese 16 de noviembre, y nos animó a disfrutar de la tranquilidad del lugar, para reflexionar sobre el significado de la muerte de los sacerdotes. “Con el paso de los años, mi convicción se ha fortalecido en cuanto a que los jesuitas fueron asesinados por trabajar a favor de un resultado pacífico y negociado de la guerra civil, y por defender los derechos humanos de los más pobres”, me dijo después.

El embajador estadounidense en ese momento, William Walker, llamó a los perpetradores “animales” y “traidores a su país”. Lamentó el asesinato de Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana y el objetivo principal de los asesinos, que se habían reunido regularmente con el presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, en un esfuerzo por ayudar a negociar la paz.

No fue la mayor atrocidad cometida durante la guerra, pero aún resuena. La protesta internacional por sus muertes, que se produjo mientras el FMLN lanzaba su llamada ofensiva final en los suburbios de San Salvador en 1989, recibió el crédito de ayudar a generar impulso hacia una negociación patrocinada por las Naciones Unidas que puso fin a la guerra civil de 12 años en 1992.

Ir más allá del trauma de los años de violencia de los escuadrones de la muerte y los disturbios de la guerra ha resultado difícil. El escritor salvadoreño Jorge Galán se vio obligado a exiliarse en 2015 después de recibir amenazas de muerte por escribir sobre el asesinato de los seis jesuitas. “Para Galán, los sacerdotes representaban una visión de paz y justicia que podría haber cambiado el futuro de su país”, escribió Danielle Marie Mackey en The New Yorker en 2016.

Galán relacionó las caravanas de migrantes con la violencia y corrupción endémicas del país, no solo con factores económicos. “Cuando alguien migra, no solo se debe a la falta de un trabajo honorable, sino principalmente a huir de la violencia”, me dijo, haciendo eco de una discusión de muchos aquí.

Según cifras de la policía nacional, las desapariciones en El Salvador aumentaron en 2018 a casi 2.500, la cifra más alta en más de una docena de años. La democracia salvadoreña puede haber dado un paso adelante. El FMLN ahora es un partido político que ocupa el segundo bloque de escaños más grande en la Asamblea Legislativa, pero el flagelo de la violencia y la corrupción de las pandillas corre el riesgo de socavar todo progreso.

El padre Ellacuría fue parte del movimiento conocido como teología de la liberación, inspirado en el llamado del Concilio Vaticano II a una iglesia más centrada en Cristo, construida sobre la humildad y el compromiso de mejorar las vidas de las personas pobres. Esa teología fue aclamada por dar nueva vida a la iglesia, pero muchos la condenaron por confiar demasiado en la interpretación marxista. El Papa Francisco, primer papa jesuita y el primero de las Américas, visitó América Central este año y elogió a los jesuitas que trabajan como “pioneros” en la lucha por la justicia social. “La fe cristiana siempre implica una cultura pacifista”, me dijo el padre Tojeira. “Una persona cristiana del siglo II, en esos tiempos de persecución, prohibió a los cristianos asistir a los combates de gladiadores, diciendo que ver que ocurriera un asesinato es casi como asesinar”.

Tal vez la última lección del pasado violento de El Salvador es simplemente que recordar es importante, y que los seis jesuitas asesinados todavía tienen lecciones que enseñar, si se lo permitimos.