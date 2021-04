La sabiduría del gato

Querido Gabriel,

Entro a casa y el silencio me saluda. Un ser sutil se me aproxima con cautela. El gato me observa, se detiene a una distancia prudente, cierra los ojos y los abre de nuevo, sin afanes. Lo saludo con un grito de alegría y él, que seguramente considera haber hecho más que suficiente, permanece como una estatua egipcia. Se voltea y se va, sin dar explicaciones. Su presencia unánime y su amor ni explosivo ni empalagoso, que he aprendido a descifrar, me cobijan el alma luego de un largo...