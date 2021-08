Llegar a la meta

Por Asaari Bibang

redaccion@elcolombiano.com.co

La primera decisión consciente que tomé cuando mis problemas de ansiedad empezaron a rozar cotas preocupantes fue quitarme Instagram del móvil. Me di cuenta de que no me hacía ningún bien ver todas esas vidas aparentemente perfectas mientras sentía que la mía literalmente se desmoronaba.

Me recuerdo navegando por todos esos perfiles con looks perfectos, sonrisas perfectas, barquitos y desayunos con frutas tropicales atravesando mi orgullo y sintiendo...