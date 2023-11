Por Juan Carlos Manrique - jcmanriq@gmail.com

Se publicó por parte del Dane, el informe de pobreza multidimensional. Si bien el informe hay que analizarlo desde su metodología y por fuera de los promedios, en términos generales ilustra si estamos avanzando o no en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

En general el informe contiene muy buenas noticias. La primera. Miremos el indicador total nacional. En el 2010, el 29.7% de los colombianos estaban por debajo de la curva de pobreza multidimensional. Al cierre del 2022, este indicador bajó sustancialmente al 12,9%. Sumas y restas, en doce años 9 millones de colombianos salieron de la trampa de la pobreza asfixiante.

La segunda. Un dato que me sorprendió mucho. En el 2018 el índice de pobreza multidimensional – total nacional - fue de 19.1%. Con la última medición del Dane, como ya lo señalé, al 2022 este indicador bajó al 12,9%. Es decir, en un periodo de pandemia, de tensión social, de contracción de la economía y de todo lo demás que sabemos que sucedió especialmente en el 2020 y en el 2021, el índice se redujo en 6 puntos porcentuales. Cerca de 3 millones de colombianos salieron de la pobreza en el cuatrienio anterior. Un logro no reconocido.

El informe explica que, en el total nacional, la dimensión con mayor impacto negativo sobre la pobreza multidimensional fue la educación (35.0%), seguida de trabajo (29.7%), niñez y juventud, (13.4%), condiciones de vivienda (13.4%) y, por último, ojo, por último, salud (8.5%). La educación y la falta de empleo, deberían ser las prioridades del ejecutivo. Porque definitivamente, el informe señala que la fiebre no está en la salud sino en la educación y en el empleo.

Puesto en contexto todo lo anterior, me parece que este informe tiene que ver mucho con la coyuntura actual. Bajo la ruta poselectoral, creo como una primera hipótesis, que los colombianos no están dispuestos a dar saltos al vacío y no están dispuestos a perder lo construido, que es muy sustancial y apreciado.

Lo que esperan los colombianos, entre otras cosas, es que este gobierno continúe reduciendo la pobreza, mínimo en otros 6 puntos adicionales. Lo cual quiere decir, que, al finalizar el mandato presidencial, el índice total nacional de la pobreza multidimensional deberá estar alrededor del 7%. Es reto mayúsculo, más ahora que la economía se frenó en seco, como lo acaba de confirmar el mismo Dane.

Por eso, llegó la hora de decidir entre salvar al mundo o salvar a Colombia. Llegó la hora de entender que gobernar no es reformar. Llegó la hora de que el ejecutivo se organice, tome menos café, priorice, comience a ejecutar el gasto público y avance en resolver los problemas de los colombianos más vulnerables. No más carreta. No más anuncios. No más división. Llegó la hora del hacer y de no perder tiempo ni energía en peleas o debates insulsos a través de las redes sociales.

De lo contrario este gobierno no logrará reducir la pobreza, mínimo en las magnitudes del gobierno del presidente Duque con pandemia incluida. Todo lo contrario, entregará el país con el índice de pobreza disparado.