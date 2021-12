Si el 2020 fue el año maldito, el 2021 fue el de la desilusión (como cualquiera que promete más de lo que en realidad puede dar). Aún así, apuesto por un 2022 esperanzador.

La pandemia ha matado a más de cinco millones de personas y contagiado a otras 270 millones, más que toda la población de Brasil, Paquistán o Indonesia. Si la variante Delta era rápida, ómicron lo es más y amenaza con extenderse a todo el planeta. Mi esperanza para el año nuevo está en la ciencia y en que el ser humano, al final de cuentas, hace cualquier cosa para sobrevivir.

Muchos queríamos creer que la pandemia desaparecería mágicamente o sería aplacada en el 2021 con el surgimiento de las vacunas contra el covid. Pero fue el típico caso de altas expectativas, bajos resultados y mucha desinformación. La aplicación de las vacunas ha sido muy desigual en todo el planeta. Al igual que el dinero y las riquezas, la mayoría de las vacunas ha ido a parar a los países ricos. Y el resto sigue muriendo y esperando. Si a esto le sumamos gobiernos ineptos o improvisados, el año no podía pintar bien. Por eso la desilusión.

Pero déjenme insistir en lo positivo. Aquí está mi lista, incompleta y muy subjetiva, de lo mejor del 2021, incluyendo un par de lecciones:

-Las vacunas. Este fue el año de los nerds. Gracias a muchos científicos estamos vivos. De manera apabullante, creativa y desafiante varias compañías en todo el mundo desarrollaron en tiempo record las vacunas contra el coronavirus. Es un verdadero éxito de la humanidad.

-Las olimpíadas. Aún sin espectadores, no hay nada más fascinante que ver a atletas en el máximo de su capacidad y talento. Los juegos olímpicos de Tokio fueron, también, un ejemplo de perserverancia. Se realizaron un año después de lo que estaban programadas. Pero se realizaron.

-Los Beatles. Los que crecimos con los Beatles hemos tenido el mejor regalo posible: el documental Get Back. Rescata en ocho horas el increíble proceso creativo de la banda de Liverpool antes de su última presentación en 1969. Quedé fascinado con la manera en que, literalmente, vemos cómo surgió la canción Let It Be o I’ve Got A Feeling. Y desmitifica los muchos rumores de por qué se separaron. Eran cuatro genios con personalidad demasiado fuertes que no cabían por mucho tiempo en el mismo cuarto.

-El mejor libro del año fue, para mí, El Infinito En Un Junco de Irene Vallejo. Perdón por mencionar solo un libro en un año en que todos hemos leído más que nunca. Pero me parece que un libro “sobre la invención de los libros en el mundo antiguo” no puede ser más apropiado para un momento en que la pandemia nos tiró a un sillón a leer. El trabajo investigativo de Irene es exhaustivo, espectacular, preciso y lleno de anécdotas que brincan sobre las palabras.

-La Feria Internacional Del Libro en Guadalajara (FIL). Qué emoción ver a 50 mil personas, cada día, perderse entre pasillos llenos de libros. Fue mi primer evento masivo en casi dos años y lo disfruté, enmascarado, como niño en recreo.

-El premio Nobel de la Paz a dos periodistas. Ante los asesinatos de tantos periodistas es muy importante destacar la labor de los que luchan por la libertad y por decir la verdad. Esta no es una profesión para silenciosos. No es queja, pero a los periodistas nadie nos cuida. Por eso nos tenemos que cuidar unos a otros.

-El trabajo no es lo más importante. El sueño de trabajar desde casa se volvió, a veces, una maldición. Hay días en que ya no aguantamos más estar en la sala/oficina/gimnasio/guardería/cine. Pero ha cambiado, para siempre, el mundo laboral: semanas más cortas, flexibilidad para escoger el lugar y las horas de trabajo, y muchas más opciones gracias a la tecnología. Estamos hartos de las reuniones por Zoom o en Teams. Y, como lo escuché en un reportaje de la radio NPR, los tres principales enemigos de trabajar en casa son: la cama, la televisión y el refrigerador. Aunque no está tan mal tener libres los viernes y los lunes. Al final de todo, el trabajador es el nuevo jefe.

-La casa es todo. Los que mejor han sobrevivido esta pandemia viven en hogares saludables y con familias que favorecen la convivencia, independientemente del espacio, los recursos económicos y el vecindario. Hemos descubierto (¿redescubierto?) que lo importante no estaba tan lejos. Si el 2021 fue desilusionante y, a pesar de todo, tuvimos vacunas, olimpíadas, Bítles, FIL, grandes libros, periodistas valientes y redescubrimos nuestro entorno, entonces el 2022 no puede venir tan chueco. Además, un año con Mundial de futbol no puede ser malo