Por Diego Aristizábal Múnera desdeelcuarto@gmail.com

Yo no tengo hijos, sin embargo, me interesa todo lo que tiene que ver con el mundo de los niños, que también es el nuestro, pero que ellos lo aprovechan de manera tan natural y sencilla. De ellos aprecio la sinceridad con la que hablan, las miradas en un bus o en la fila de un supermercado, que son las mismas miradas largas que pueden dedicarle a un grillo o a un charquito. Supongo que para ellos los adultos también son material de observación, un mundo a veces menos comprensible que todo lo que puedan imaginar en sus cabezas geniales.

Por eso no pocas veces me pregunto ¿cómo verán los niños colombianos este país donde les tocó vivir?, ¿en realidad sabrán lo que pasa?, ¿entenderán que vivimos en medio de una guerra larga e inútil que podría terminarse si nos concentráramos en resolver lo fundamental, lo mínimo que necesita todo ser humano para sobrevivir?, si no existieran intereses de unos pocos que perjudican a unos muchos. ¿Pero cómo explicarles que 28 de cada 100 hogares pasan hambre, no tienen el dinero suficiente para alimentarse bien? ¿Qué pensarán de la corrupción, de los políticos que se ven tan prestantes, pero luego terminan implicados en escándalos vergonzosos? ¿Qué pensarán del sistema de salud?, porque estoy seguro de que muchos habrán tenido que acompañar a sus padres o abuelos a urgencias.

Algunos dirán que los niños son muy niños para entender lo que los rodea y les toca vivir, que por eso es mejor dejarlos por ahí, viendo televisión todo el día para que no sufran tanto o para que no molesten; yo no estoy muy de acuerdo con eso, yo creo que a los niños hay que involucrarlos pronto con la realidad para que nos ayuden con su imaginación y con sus argumentos sensatos a entenderla, o a soportarla. A los niños hay que hacerles preguntas y dejar que pregunten, hay que acompañarlos y dejar que nos acompañen para ir despejando el caos.

Hay un libro que se llama ¿Por qué hay todo y no nada?, de Richard David Precht, un joven filósofo alemán que recorre Berlín con su hijo Oskar. La idea es tratar de responder numerosas preguntas de niños que, como él dice, en muchos casos son parecidas a las cosas de adultos, pero la mayoría de las veces resultan más espontáneas, más divertidas y más sinceras. Pasan por el acuario, el museo de ciencias naturales, el zoológico, el metro y por parques que tienen todavía viva la huella de lo que ha vivido Berlín. Las preguntas que surgen son de todo tipo, el diálogo que se da no es de un adulto que sabe y de un niño que no, como se cree casi siempre, es un diálogo entre seres humanos con diferentes experiencias.

Cuando cierro el libro pienso en cuántos padres colombianos hacen esto con sus hijos y en las muchas preguntas que deben surgir apenas abren la puerta de casa y ven este desorden incomprensible que se llama Colombia.