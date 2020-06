Los nuevos justicieros surgidos de las tinieblas

Por Absalón S. Guisao M.

Durante mucho tiempo me pregunté, “¡¿pero con qué cara?!”, cada que Gustavo Petro o algunos de los “políticos” de las Farc acusaban, enjuiciaban y criticaban a algún otro que hubiese cometido un error o al que le sacaran algún cuestionamiento. Ya no me pregunto eso, a pesar de que el interrogante siga siendo pertinente.

Lo que me cuestiono ahora es por qué a tantos colombianos les importa un bledo que eso pase, por qué lo permiten. Petro se convirtió en el justiciero mayor,...