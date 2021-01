Me quedó faltando

La semana anterior comenté con dolor en el alma que Colombia es el país más corrupto del mundo, un amigo me puso un correo en el que me llama la atención, con toda la razón, porque me faltó mencionar al organismo oficial más corrupto del país.

Me quedó faltando nada menos que la semilla, el abono y la savia de la corrupción: el Congreso de la República. De allí nace buena parte de lo que ocurre en los organismos del Estado. Los cuerpos colegiados nombran a los magistrados de las altas cortes, varios...