“Mejor estudie otra cosa”

Por Alejandro Ramírez Londoño

Han sido varias las ocasiones en las que me he topado con interrogantes como los siguientes: “¿usted por qué estudia Comunicación Social?, ¿eso sí tiene salida laboral?, ¿por qué mejor no decidió estudiar una ingeniería?”. Inquietudes como esas no solo se ciernen sobre ese pregrado, sino también sobre muchos otros en los que generalmente se estudian, a través de la palabra y todo lo que se deriva de ella, fenómenos sociales y humanos.

La base...