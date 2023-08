Por María Luisa Zapata Jaramillo - JuntasSomosMasMed@gmail.com

El deporte es quizás uno de los grandes maestros de la vida, te forja y llena de habilidades personales, va más allá de una medalla y un buen estado físico. En mi caso, el deporte ha sido motivo y fuente de alegría, de sueños y de amistad. Me ha permitido reconocerme en entornos competitivos y verme a la luz de esas circunstancias, para educar mi mente, mi carácter y enfrentarme al miedo.

El deporte me genera un cambio de perspectiva. Me levanto a las 6:00 a.m. para jugar tenis y el entrenador me recuerda la importancia de pegar con confianza, de mantener los ojos en la bola y enfocarme. Me recuerda que para darle mejor, hay que guardar una buena distancia y saberse parar en la cancha. Constantemente me reclama cuando me lamento por una bola que no fue, argumentando que lo importante es armar la siguiente jugada. Es así, como el deporte se te va metiendo en la cabeza con herramientas que, sin duda, funcionan en otros ámbitos de tu vida.

En lo colectivo, me he dejado contagiar por la dinámica de grupo y la alegría del país alrededor de la selección femenina de fútbol colombiana. Ellas nos han contagiado de mensajes positivos, de su disciplina, su firmeza de carácter y más que nada de su mentalidad ganadora. Hoy son grandes referentes para muchas mujeres y niñas de nuestro país que se reconocen en esos sueños. Sus triunfos, sumados a los de muchos otros deportistas de alto nivel en el país, nos van mostrando caminos y nuevas perspectivas sobre lo que podemos ser como sociedad. Que este sentimiento colectivo se nos instale como una herramienta para combatir aquello que Luis Alberto Moreno, expresidente del BID, denomina complejo de perro callejero para nombrar el sentimiento de derrota que muchas veces nos invade.

El deporte ha sido estudiado desde la economía y desde la psicología y es también motivo de progreso de una sociedad. Para Colombia son innegables los avances en materia de equidad de género que han logrado estas jugadoras. Falta mucho camino, pero hay avances. Así mismo, Colombia hace parte del ecosistema global a través del deporte con referentes y ganadores en muchas disciplinas, esto nos inserta en nuevos escenarios que generan efectos económicos positivos para el país en una economía que como, según el informe de 2018 de PWC, estimaba la inversión en la industria deportiva en 600.000 millones de dólares a nivel mundial. El deporte fomenta el turismo y las relaciones internacionales. Para los jóvenes y su educación fomenta una mentalidad de liderazgo y habilidades como el trabajo en equipo.

Debemos escalar la inversión en deporte, hacerlo parte fundamental de la educación de los jóvenes y sus entornos, reconocerlo como herramienta de progreso para ponernos en un estado mental ganador donde miremos el futuro con optimismo, nuevas perspectivas y habilidades.