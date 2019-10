Mis razones para votar por alcalde

Votaré el domingo 27 de octubre próximo por el candidato para la alcaldía de Medellín, para el período 2020 – 2023, señor Alfredo Ramos Maya, porque considero que cuenta con los conocimientos académicos necesarios, con experiencia tanto en el sector privado como en el público, como senador, y porque es el candidato del Centro Democrático.

Con 41 años de edad, está casado con Juliana Hernández Franco, es Administrador de Negocios de Eafit y Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta, además, con dos especializaciones, una en mercadeo de Eafit y otra en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia. Laboró en Colanta, Prebel y Trance. Integró la Comisión Cuarta del Senado, la encargada de las leyes sobre el Presupuesto General de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo.

Seguridad. De acuerdo con encuestas de inicios de 2019 y con los Noticieros de RCN, el 40% de los ciudadanos de Medellín se siente hoy inseguro, frente al 29% de unos años atrás. Para Ramos apremia superar los alarmantes indicadores de hurtos a las personas, las residencias, las entidades comerciales y el robo de vehículos.

Movilidad. El área de la ciudad de Medellín son 382 km2, tan solo ocupamos el 33% del área total del Valle de Aburrá, la habitamos 2,5 millones de personas. Pero todas las vías de los municipios vecinos convergen aquí, creando una congestión tan grande que, durante no pocas horas del día, la movilidad se limita solo a 10 kilómetros por hora, velocidad promedio que impide que las empresas multinacionales se establezcan hoy en la ciudad.

Digitar por Google: “Programa de Gobierno de Alfredo Ramos Maya , alcalde 2020 – 2023 pdf” propone él que “el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- le asigne prioridad a las intervenciones a favor de los sistemas peatonales y de trasporte público, esto es, bus, buseta, metro, metrocable y Metroplús”

Educación. El 29% del presupuesto de la Alcaldía se invierte año tras año en educación y, sin embargo, tan solo cobija al 80% de los niños entre 0 y 5 años. La propuesta de Ramos Maya es comenzar a elevar el porcentaje citado para llegar a la meta del 90% en 2030. Como es lamentable reconocerlo, nuestra primera institución educativa aparece en el puesto 39 en la clasificación nacional de las Pruebas Saber y la segunda en el puesto 111, ambas privadas, la mejor pública figura en el puesto 940. Mi candidato para la alcaldía coincide con mi propuesta de enseñar inglés en forma intensiva.

Pobreza. Ojalá no pasen de ser buenas intenciones las promesas no solo de Ramos sino de todos sus contendores por la Alcaldía para reducir nuestro desempleo de dos dígitos, el 12,7% de abril pasado, para mermar el desempleo juvenil del 18%, la informalidad laboral del 43% y la pobreza extrema. Incomprensible no poder exportar textiles y confecciones, porque los certificados de origen deben indicar que se fabrican estos con hilos importados.

Espacio Público. Reconoce Ramos que muchas zonas de la ciudad están ocupadas por vehículos mal estacionados y ventas ambulantes, entre otras. Al respecto propone como sus antecesores incrementar el uso de las bicicletas y extender las ciclovías. Infortunadamente, quien escribe observa siempre las ciclovías totalmente vacías. No creo que sea coincidencia. La topografía de Medellín no se presta para las bicicletas, a menos que sean eléctricas.