De acuerdo con las informaciones que poseo, el Comité Promotor de los Paros suspendió durante 44 días las conversaciones con el Gobierno y tan solo se volvieron a reunir por séptima vez el pasado 12 de febrero. Desde un comienzo se informó sobre el fracaso de esta reunión, mas no había hallado mayores detalles sobre este resultado. Lo único que me quedó claro era que apoyaba el Comité dos nuevos paros a nivel nacional, el del pasado 21 de febrero y otro el miércoles 25 de marzo.

El diario digital Debate transcribió el pasado 22 de febrero un comentario del señor Diego Molano, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia y líder oficial en las conversaciones aludidas, titulado: ¿Soluciones o movilizaciones? en el cual responde él a su pregunta: Sí marchamos hacia las movilizaciones sin soluciones.

Comienza Molano su excelente publicación afirmando que “en 39 sesiones se han definido retos y propuestas en crecimiento económico, educación, transparencia, ambiente, paz con legalidad y juventud... Desde noviembre la Conversación Nacional avanza y tiene resultados, salvo en la mesa con el Comité Nacional de Movilizaciones”.

Si mal no le entendí a Molano, lo que ha mantenido en el congelador las discusiones, es que los promotores de los paros insisten en que ellos no están conversando solamente, sino negociando sus exigencias, y que, en consecuencia, el nombre de las reuniones de su Comité debe incluir la palabra: ´negociaciones´. Discutiendo estas minucias se pasaron toda la séptima reunión, soslayando los temas que inquietan a los colombianos. Más aún, rechazaron un nombre tan adecuado como “mesa de acuerdos sociales” que les propuso el Gobierno.

Insisto en mi punto de vista: No confundamos conversar y escuchar con negociar. El deber del presidente Duque radica en escuchar a los colombianos con el fin de ver si lo que le proponen mejora su agenda de gobierno, si se ajusta a ella y, sobre todo, si se pueden financiar sus exigencias. Escuchar y conversar no implica negociar para satisfacer las opiniones de unas minorías electorales que incitan a movilizaciones que paralizan el trabajo digno y justo con mentiras y pretensiones absurdas para perpetuar los descontentos con fines electorales hasta el 2022, con el fin evidente de remplazar a Duque por un dictadorzuelo bolivariano.

“Desde los tiempos de Aristóteles se reconocía que ningún sistema político, incluyendo la democracia, alcanzaba a cumplir todas las exigencias de sus ideales. Por tanto, mientras las instituciones existentes en muchos de los sistemas actuales se consideran suficientes para alcanzar niveles elevados de democracia, no son ellas suficientes para alcanzar algo así como ser democracias perfectas, ideales. Sin embargo, las instituciones en numerosos países pueden reproducir y reproducen aproximaciones satisfactorias de estos ideales”. Tomado de la Enciclopedia Británica. Porque Colombia no es un paraíso, no podemos dejarla convertir en un infierno por quienes perdieron las pasadas elecciones.

Insisto de nuevo: Colombia ha sido, es y será, una democracia imperfecta en evolución permanente; pero tolerable y apoyada por el 70% de los colombianos que no están de acuerdo con la vía de las movilizaciones con violencia, ni con negociar todas las exigencias del Comité Promotor de los Paros. Comité cuyo poder de transformación para progresar se aprecia tan reducido como azarosas la gran mayoría las pretensiones consignadas en sus 104 puntos. Pese a todo, propone el Gobierno abordarlas en 9 mesas en las cuales se conversará y se escuchará también a las mayorías electorales que no marchan y que les financiarían sus exigencias.