Por Natalia Zuluaga Rivera - nataliaprocentro@gmail.com

“Un niño palestino llora ante el cadáver de otro niño, víctima de un ataque israelí, en el hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, este domingo”. Este es uno de los titulares del diario El País de España, que reporta que, en las últimas horas del conflicto árabe – Israel, al menos 20 personas han sido asesinadas este domingo en Gaza por los ataques de Israel. (Fuentes médicas citadas por la agencia Reuters).

Nada, absolutamente nada, justifica ver a un niño sufriendo en medio de la Guerra. Nada justifica que un niño muera de hambre por un bloqueo de territorio en la franja de Gaza, como parte de la ofensiva del primer ministro Benjamín Netanyahu contra el grupo extremista de Hamás. Nada justifica que un niño palestino sea asesinado en medio de la guerra por un ejército israelí. Los niños son niños, no entienden de ideologías, de mensajes antisemitas (hostilidad y odio a los judíos). Los niños no entienden de fanatismos religiosos.

Parece increíble que algunos fanáticos prosionistas defiendan la ofensiva de Israel a Gaza, invocando la promesa divina de proteger al pueblo de Israel y Jerusalén consagrada en la Biblia. En Isaías 31:4-9 “Dios le dijo a Isaías: “Yo defenderé a mi pueblo que vive en Jerusalén, como se defiende el león cuando ha matado a una oveja. Yo protegeré a Jerusalén como el pájaro a su nido: ¡yo la cuidaré y la salvaré!” Sin más argumento, esto es inconcebible e inaceptable, como también lo es que los judíos, por el solo hecho de ser judíos, sean discriminados y asesinados por fanáticos extremistas de Hamás. Desde cualquier punto de vista, es claro, que nada justifica la permanencia de esta guerra.

El conflicto es complejo y no entraré a defender a Israel, ni la causa de Gaza en Palestina, población sometida a un grupo terrorista - extremista como Hamás. Solo quiero dejar claro que cualquier ofensiva militar que atente contra los derechos fundamentales de los niños en medio de una guerra es indefendible. Simplemente, carece de toda humanidad y dignidad y, si bien se ha tratado de desconocer las cifras de niñas y niños asesinados en este conflicto, considerando que los diarios y medios de comunicación que los reportan son promotores antisemitas, las imágenes que está viendo el mundo entero no mienten, lo dicen todo, y estos hechos notorios muchas veces no requieren de cifras y números.

Hoy pareciere imposible frenar esta guerra perversa, es como si no existiera solución alguna para superar la ofensiva militar en Gaza. La comunidad internacional, el mundo entero, vuelve a mirar con desesperanza lo que está pasando en Medio Oriente.

Solo falta esperar que, con la intervención y apoyo internacional, se permita la participación de Estados y países poderosos, con injerencia política frente a Israel, para alcanzar soluciones al conflicto: una de las que se buscará implementar será la de reconocer el Estado Palestino y permitir que Israel autorice la entrada de ayuda humanitaria como solución de paz y estabilidad en el Medio Oriente.