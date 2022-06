Las últimas encuestas publicadas antes de la veda legal muestran que Antioquia es la región con mayor porcentaje de voto en blanco del país. Frente a esa situación, quisiera escribirles a mis amigos y a tantos otros paisas que lo contemplan como una posibilidad real.

Sabemos con certeza jurídica que el voto en blanco no tendrá efecto práctico en las elecciones del 19 de junio. En otras palabras, o Rodolfo Hernández o Gustavo Petro será presidente una vez cuenten los votos, indistintamente de cuántos voten en blanco.

Ante esa situación, lo más prudente es preguntarnos si efectivamente nos da igual que cualquiera de ellos sea el ganador. A muchos no nos gusta ninguno de los candidatos: eso no quiere decir que una presidencia de Gustavo Petro sea igual a una presidencia de Rodolfo Hernández. ¿Bajo qué presidente estaremos mejor en 2026? ¿quién nos garantiza no solo una economía medianamente andante, sino la defensa del Estado democrático —sin dudas ni ambages— para las próximas elecciones? ¿Nos da igual que Petro o Rodolfo sea presidente? ¿Nos da verdaderamente igual?

Existen motivos clarísimos por los que una de las dos campañas (que demonizó el voto en blanco hace cuatro años) esté tan tranquila con el voto en blanco hoy —e, incluso, promoviéndolo—. Existe una razón por la que Sergio Fajardo fue suplantado en una campaña masiva para invitar a no tomar partido: hay un candidato que se beneficia directamente de él.

Votar en blanco sigue siendo una decisión legítima, de personas de buena voluntad. No lo dudo. Sin embargo, tomar una decisión simbólica por encima de la realidad práctica que vive el país tendrá efectos, seguramente, no deseados, pero fortísimos sobre las elecciones.

Mis amigos y muchos antioqueños piensan votar en blanco el 19 de junio. Una vez empiecen a salir los resultados, ¿quién preferirán que sea presidente? Estoy seguro de que no son indiferentes. Que su voto así lo demuestre