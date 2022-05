Obras por impuestos en Colombia se inspiró en una iniciativa peruana que estaba dirigida a las zonas olvidadas de ese país. Corría el año 2017 y yo ocupaba el cargo de alto comisionado para el posconflicto. Fueron múltiples las reuniones de coordinación para preparar la iniciativa que pasó al Congreso, y con Mauricio Cárdenas y todo el equipo del Ministerio de Hacienda logramos crear esa figura.

Sin duda, se convirtió en uno de los programas más exitosos para la implementación de la paz, beneficiando desde entonces a 89 municipios, los más afectados por la violencia y los que tienen los peores índices de pobreza.

Las inversiones han alcanzado a hoy 612 mil millones de pesos en obras implementadas directamente por el sector privado. Incluso este gobierno lo mantuvo y lo extendió en buena hora.

Pero está a punto de hacerle una modificación inútil.

Lo hace en el decreto del Ministerio de Hacienda que reglamenta la ley 2155 de 2021; este pone a competir a obras de municipios olvidados y afectados por el conflicto con grandes obras estratégicas en cualquier parte del país y proyectos de la economía naranja que benefician otros intereses.

Uno de los problemas es que pervierte la misión para la cual fue creado. Y, por ejemplo, uno solo de estos proyectos llamados estratégicos podría ser adjudicatario de casi todo el presupuesto del programa.

Un cambio indeseado en obras por impuestos. Obras de alcance estratégico las puede hacer cualquiera. La carretera a Villavicencio, el puerto de Barranquilla, obras en cualquier ciudad. Pero no cualquiera invierte en el desarrollo de los territorios más olvidados. Adicionalmente, el decreto trae una perla: Lo de las obras de economía naranja. Por más estratégicas que se piensen, no pueden ser parte de obras por impuestos. Deben parar esa modificación, que parece que no solo le interesa a las autoridades nacionales, sino también a las regionales.

Me dicen las malas lenguas que el presidente y el ministro de Hacienda están impulsando esa modificación. Deberían, en cambio, ponerle bolas a la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), que es la entidad encargada del trámite para darle viabilidad a los proyectos de obras por impuestos. Pienso en las zonas donde hoy, por ejemplo, se desarrolla el llamado paro armado del Clan del Golfo. ¿Existe un inventario de obras realizadas en esos lugares?

La única manera real del Estado para quitarles la gobernanza criminal a las organizaciones es construir desarrollo en el bajo Cauca antioqueño, en Cordoba y toda la costa, en las regiones históricamente abandonadas donde el impuesto único es la extorsión