Obras son amores y no buenas razones

El comité de empalme del gobernador entrante encontró un departamento desfinanciado, sin datos en algunos indicadores, fragilidad institucional y resultados que son bastante diferentes a los que circulan en la opinión pública. No hubo ninguna obra importante en este periodo de gobierno y yo me pregunto: ¿dónde se invirtieron más de 10 billones de pesos que había en el presupuesto para este cuatrienio?

No se ha terminado la estructuración del tren multipropósito que, a mi modo de ver, peca por no haber sido pensado en grande. Un tren de cercanías aportaría muchos pasajeros al sistema. ¡pero nos quedaríamos cortos! Adicional a esto, incluir el transporte de basuras a Pradera sería una barrera para las posibilidades económicas que tiene el aprovechamiento de los residuos sólidos, máxime que ese relleno sanitario está en el ocaso de su vida útil. No estamos pensando en los municipios más alejados del Bajo Cauca, del Magdalena Medio o del Nordeste y lo que implicaría para la capital de Antioquia tener una conexión moderna y eficaz para darle acceso equitativo a las regiones en términos comerciales o de pasajeros.

Para poder hacer realidad la ventaja de ser la mejor esquina de América, necesitamos transformar a Antioquia, como en su momento y con una alta dosis de decisiones audaces nos hemos transformado en el pasado. La conectividad no se puede quedar solamente en las vías 4G, que se deben terminar. Hay que conectar los centros de producción con el puerto de Urabá y que estos, a su vez, se enlacen de manera sinérgica con otras regiones de Colombia.

Es hora de que un proyecto de esta magnitud sea presentado ante el Gobierno nacional como prioridad de la región, y tal vez con la conexión de Medellín con otras capitales, con el puerto y eventualmente con Centroamérica, este sea un proyecto más llamativo para la banca y las grandes compañías mundiales de ingeniería para poder pensar en una alianza publico privada que lo haga realidad en el corto plazo.

Aníbal Gaviria demostró que tenía la habilidad de pensar un territorio en el largo plazo. Parques del Río buscaba resolver de manera sostenible los problemas de vivienda, desarrollo urbano, movilidad, espacio público y ambientales de Medellín. Ahora, desde la Gobernación de Antioquia, es importante su liderazgo para unirnos como región en torno un proyecto que llevaría más oportunidades a las regiones, aumentaría el gasto público impactando el empleo: un proyecto que permitiría articular las capacidades regionales para el desarrollo económico y la reducción de las desigualdades haciendo que nuestros municipios sean sostenibles en el futuro.