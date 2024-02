Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Todo parece indicar que el panorama internacional está altamente influenciado por los conflictos regionales y si bien Estados Unidos sigue siendo la primera potencia global, desde el punto de vista militar –representa él solo alrededor del 40% del presupuesto de defensa global, seguido de lejos por China, Rusia, India, Reino Unido y Arabia Saudita, según datos del IISS- esto no significa que sea una potencia hegemónica global incuestionada, porque no solo los otros países crecientemente aumentan sus presupuestos de defensa, sino que igualmente se desarrollan nuevas tecnologías militares.

Pero no hay duda que guerras o conflictos regionales como el de Rusia y Ucrania –que ya cumplió dos años y no aparece en el horizonte posibilidades de solución, más bien su continuación como un enfrentamiento híbrido, en una especie de guerra de desgaste-, el de Israel y Hamas –que tampoco parece tener un final claro en el horizonte-, estos conflictos si bien son regionales tienen impactos globales; o el de Siria y Yemen, la guerra de Libia sin que se haya consolidado ningún gobierno posterior al de Gadafi; los golpes militares en varios países en la zona subsahariana en África, que parece estar generando igualmente cambios geopolíticos con una mayor presencia de Rusia y una retirada propiciada de Francia y la expansión en la misma de grupos yihadistas; varios conflictos africanos, o el de los huties y otros conflictos regionales como el de Myanmar, además de las tensiones regionales como la que involucra a China con su ‘provincia rebelde’ Taiwán o con varios de sus vecinos en el indo-pacífico o el de las dos Coreas, para sólo mencionar los más relevantes, crean un escenario global marcado por la posibilidad de tensiones regionales. Y si bien confrontaciones de carácter global –lo que algunos llamarían guerras mundiales, no aparecen como posibilidad-, si es probable que predomine más un ambiente confrontacional que uno de búsqueda de cooperación, lo cual se puede reflejar en muchos ámbitos, en escenarios multilaterales o en regiones como la Unión Europea, altamente comprometida en su apoyo a Ucrania para el enfrentamiento con Rusia.

Lo anterior, aparentemente llamaría a fortalecer mecanismos de defensa y cooperación multilateral; sin embargo, en este campo tampoco las cosas son claras, porque, por ejemplo ante un triunfo electoral en Estados Unidos de Donald Trump –que todo indica cuenta con altas posibilidades-, el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la Unión Europea a través de la OTAN parece más bien con posibilidades de debilitarse y la idea, ya planteada por este dirigente político republicano en el pasado y ahora, que cada uno de los países europeos debería incrementar su presupuesto de defensa para que asuman los costos de su defensa, sólo se ha cumplido en algunos países. Sin embargo, sí parece estarse generando el interés por varios países que podemos catalogar de potencias regionales de acceder y/o fortalecer sus capacidades nucleares, lo cual por supuesto genera nuevas preocupaciones y tensiones a nivel regional y a nivel global, todo lo cual delinea nuevos escenarios estratégicos regionales y donde al parecer China, además de Rusia parecen por el momento ser los más favorecidos.