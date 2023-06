Por Juan Gómez Martínez - redacción@elcolombiano.com.co

Estamos en una situación de denuncias, dineros, investigaciones, amenazas, malas palabras, mal uso de bienes del Estado y tantas cosas que nadie entiende.

Benedetti salió de la embajada que tanto amaba y se vino con amenazas de denuncias sobre dineros mal habidos para la campaña presidencial de Petro. Laura Sarabia hace mal uso del polígrafo para sacar la verdad de la desaparición de unos dineros que tenía guardados sin confesar su origen. Quien necesita enfrentarse al polígrafo es ella para que nos explique de donde salieron esos billetes. En este gobierno no es raro tener dinero en efectivo, en fajos guardados en bolsas plásticas. Ya lo vimos cuando nos mostraron al actual presidente recibiendo y metiéndolo en bolsas negras.

El léxico de Benedetti no es un buen ejemplo para un representante del gobierno colombiano en una embajada. Así sea la representación ante el presidente venezolano que no es tan pulido para hablar. Debo confesar que nunca había oído tantas vulgaridades juntas y menos de un representante del gobierno colombiano.

Creo, aunque no soy abogado, que las acusaciones de Benedetti sobre cantidades de dinero recibidos en la Costa Caribe para la campaña presidencial de Petro deben ser investigadas y aplicarle la ley. El exembajador debe contar ante la justicia colombiana lo que dijo saber sobre esos miles de millones de pesos, de mala procedencia que asegura conocer. Lo de las vulgaridades las tendrá en cuenta el votante colombiano para las futuras aspiraciones de persona tan grosera y vulgar.

La gravedad de lo que conoce el exembajador en Venezuela, se infiere cuando dice: “Nos acabamos todos y nos vamos presos”. Si es verdad semejante afirmación y, si lo dijo ante los colombianos, lo debe decir a la justicia para que sea investigado él y todos los que se beneficiaron de esos dineros.

Voy a transcribir algunas de las palabras de Benedetti, pero hago a un lado los términos vulgares de este exembajador y exsenador que no merece ninguno de esos títulos que le concedió la democracia colombiana. “Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica (el término pronunciado más suave) yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) y ahí nos caemos todos.”

Siguen muchas más cosas, pero, tan llenas de vulgaridades, que no me atrevo a transcribirlas. Lo que me mueve a escribir esta columna, es mi preocupación sobre el futuro de la patria en manos de estos personajes. Colombia no merece lo que le ocurre con este gobierno, tenemos que reaccionar y buscar soluciones antes de que entremos a una situación sin salida. La democracia que defendemos tiene que tener soluciones para épocas de tanta gravedad.

Que Dios nos ilumine y encontremos la salida.