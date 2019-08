Política o negocio

Me recordaba un paisano en estos días, una anécdota de “Calzones”, famoso ladrón que hubo en Sopetrán, que fuera de robar, tenía también unos principios inmodificables, y dicen que el producto de sus robos lo repartía entre los pobres, como otro Robin Hood.

Cierto día entró Calzones con su banda a robar a una casa y uno de los ladrones cogió de la mano a una de las damas y le dijo:

–Venga conmigo a ese cuarto. –Nada de eso, compañero. Suelte a la señorita. Dijo Calzones. –¿Y por qué, no somos bandidos pues? –Bandidos no. Somos ladrones y vivimos a robar, no a quitarle la honra a una dama.

No es que con esta anécdota vaya a recomendar la conducta de Calzones, pero sí su defensa de la profesión, que según él, era solo robar. No agravar el robo con otros crímenes como violaciones o más fechorías.

Una de las definiciones de “política” que más me gusta es: “el arte de conducir un asunto para lograr un fin”. En Colombia los estatutos de los partidos políticos son ley de la República y cada partido tiene sus propios principios y tanto la ley como la Constitución Política, defienden los derechos de cada uno, pero los obliga a cumplir.

Si la Constitución y las leyes se respetaran en Colombia no veríamos las cosas que estamos viendo. Funcionarios elegidos para gobernar municipios, alcaldes municipales detenidos. Funcionarios de la Contraloría Departamental, elegidos para fiscalizar entidades departamentales y a los municipios, también detenidos por irregularidades que están en investigación, según vimos en la prensa.

Senadores y representantes a la Cámara elegidos por los electores de su Partido Conservador para ser sus representantes en esas corporaciones y luego elegidos por la Convención estatutaria del partido para ser sus dirigentes y ahora dando el aval, es decir la representación del partido que dirigen, a personas de otros partidos para que puedan ser gobernadores, diputados, alcaldes o concejales y para que en sus cargos defiendan ideas y principios diferentes a los conservadores.

¿Que estamos viendo? ¿Política o negocio? Hay amigos míos involucrados en estos casos, tanto entre los detenidos de esta semana, como entre los parlamentarios que repartieron avales a su amaño y en perjuicio de nuestro partido, porque están tratando de apoyar a un candidato liberal, contrario a nuestras ideas y quien ya estuvo gobernando y tiene muchas investigaciones, como es Aníbal Gaviria.

¿La Contraloría está fiscalizando y controlando funcionarios o beneficiando políticos? ¿Y los dirigentes del Partido Conservador le están ayudando a su partido o al partido liberal de los Gaviria?

Ñapa Uno: Muy poca credibilidad tienen las encuestas políticas y los debates con los candidatos. Se deja ver un deseo de favorecer a ciertas campañas y por lo mismo la gente duda. La valedera es la del día de elecciones.

Ñapa Dos: El Consejo Nacional Electoral confirmó el aval del Partido Conservador para el doctor Juan Camilo Restrepo para gobernador de Antioquia. Los parlamentarios conservadores se quedaron “con el pecado y sin el género”. Si apoyan al liberal, serán demandados por doble militancia.