Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Al acercarse las elecciones el interrogante que se nos presenta a los ciudadanos es por quién votar. Son dudas legítimas y normales para la mayoría de los votantes, con excepción de los militantes políticos de cualquier partido o movimiento, que votan por el que les indique su partido, - trátese de partidos de derecha, de izquierda o de centro -. Pero la mayoría de votantes, que pueden simpatizar con alguna opción política, prefieren en cada elección – especialmente las de alcaldes y gobernadores - tomar su decisión por otros factores: confianza en el candidato, les gusta lo que está proponiendo, la propaganda utilizada, sus antecedentes políticos o cómo le está yendo en la favorabilidad de las encuestas y esto cambia regionalmente; para ese ciudadano(a), que creo es la mayoría de los votantes, la incertidumbre lo acompaña hasta el momento en que deposita su voto.

Lo fundamental es que cada ciudadana o ciudadano, participe votando y lo haga de manera libre y voluntaria, por quién considere es la mejor opción.

Quiero compartirles mi opinión, haciendo una simulación, de si votara en una u otra ciudad del país, por quién lo haría, tomando en cada caso dos opciones posibles. No pretendo, por supuesto, modificar la decisión del voto que cada lector tenga.

Si votara en Bucaramanga, mi primera opción sería Horacio José Serpa, porque lo conozco y conocí a su padre, el líder liberal Horacio Serpa, del cual su hijo ha sido un aprendiz y eso garantizaría un alcalde honrado y comprometido con los sectores sociales; como segunda opción consideraría al médico Jaime Calderón, candidato del Pacto Histórico, a quien no conozco, pero varios colegas a quienes respeto, lo siguen. Si votara en Cartagena, mi voto sería por Dumek Turbay a quien conocí como mi alumno en uno de los posgrados que dicte en Barranquilla y a quién vi comprometido con el tema de la Paz desde la Gobernación de Bolívar; mi segunda opción sería Judith Pineda, abogada con una trayectoria política y administrativa que igualmente justificaría darle una nueva oportunidad al frente de la alcaldía. Si tuviera que votar en Cali, no tendría duda en darle mi voto a Alejandro Eder, a quien conocí en sus responsabilidades como funcionario al frente de temas de paz, con seriedad y responsabilidad, como estoy seguro está asumiendo la candidatura por su ciudad; la segunda opción sería Roberto Ortiz, aclarando que no lo conozco.

En Barranquilla, podría votar por Alejandro Char, no sólo por liderar las encuestas, sino porque muchos de mis colegas de bachillerato barranquilleros, lo apoyan y son personas con credibilidad para mí; la segunda opción sería al candidato del Polo, Antonio Eduardo Bohórquez, a quien no conozco, pero es la opción alternativa. En Medellín, igualmente si tuviera que participar electoralmente votaría por Fico Gutiérrez que considero hizo una buena alcaldía en su momento; la opción alterna sería para Juan Carlos Upegui que representa la otra fuerza emergente.

En Bogotá, el voto podría ser por Carlos Fernando Galán, quien ha sido buen concejal y ha estudiado los problemas de la ciudad; la segunda opción sería Gustavo Bolívar del Pacto Histórico.